Kīlauea, le volcan le plus actif du monde, est en éruption

Le volcan Kīlauea est entré en éruption ce mardi 10 mars sur à Hawaï.
Le volcan Kīlauea est entré en éruption ce mardi 10 mars à Hawaï.

Le volcan le plus actif du monde est en éruption

Sur l'île d'Hawaï, le volcan Kīlauea projète actuellement de la lave jusqu'à 400 mètres de hauteur. Le parc national sur lequel il se trouve a été fermé temporairement.
12.03.2026, 18:1212.03.2026, 18:12

Le volcan Kīlauea est entré en éruption ce mardi 10 mars sur l'île d'Hawaï. Suite à cette éruption, deux cratères ont projeté de la lave jusqu'à 400 mètres de hauteur. Le volcan est situé dans un parc national sur la plus grande île d'Hawaï, surnommée Big Island.

Les images:

Suite à l'éruption volcanique, le parc national et l'autoroute adjacente ont été temporairement fermés. Cette mesure a été prise en raison des débris et des cendres qui tombaient du ciel.

L'accès à ce célèbre volcan italien devient payant

Le volcan Kīlauea est l'un des volcans les plus actifs au monde. Depuis décembre 2024, il entre régulièrement en éruption. Au cours des 200 dernières années, le volcan est entré en éruption 43 fois au total. La durée de l'éruption actuelle reste encore incertaine. (nib)

