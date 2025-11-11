assez ensoleillé11°
DE | FR
burger
International
Népal

Un léopard s’introduit dans l’ambassade de Suisse

Un léopard s’introduit dans l’enceinte de l’ambassade de Suisse
L'animal a été capturé avant d'être transféré au zoo de Katmandou.Image: Facebook

Un léopard s’introduit dans l’ambassade de Suisse

Un félin s'est invité mardi sur le site de l’ambassade de Suisse au Népal. Il a pu être capturé et transféré au zoo local.
11.11.2025, 12:3511.11.2025, 12:35

Un insolite incident s’est produit mardi sur le site de l’ambassade de Suisse au Népal: un léopard s’est introduit dans l’enceinte et a dû être secouru. L’animal a depuis été transféré au zoo de Katmandou.

La police a dû été mobilisée, comme l’a indiqué l’ambassade dans un message publié sur Facebook. Avec l’aide de collaborateurs du National Trust for Nature Conservation, qui gère le zoo central, le visiteur à quatre pattes a pu être capturé. «Votre travail d’équipe a fait de cette opération un succès», peut-on lire dans la publication.

Une enquête ouverte

Selon les médias locaux, le léopard serait apparu sur le terrain de l’ambassade mardi matin, vers 9h30 (heure locale). On ignore comment il a pu pénétrer sur le site.

Un léopard s’introduit dans l’enceinte de l’ambassade de Suisse au Népal.
Image: Facebook

Le directeur du zoo, Satyanarayan Sah, a déclaré : «Après avoir été informés qu’un léopard s’était introduit dans l’ambassade de Suisse, il a été secouru par une équipe du zoo et conduit ici.» L’animal devrait y rester pour l’instant.

On ne sait pas non plus d’où venait le léopard ni ce qu’il cherchait dans l’ambassade. Il est toutefois possible qu’il se soit égaré en errant dans la forêt. L’affaire fait désormais l’objet d’une enquête. (vro/jzs)

L'actu internationale jour et nuit
La Suisse accusée de porter un «coup dur» au rail européen
3
La Suisse accusée de porter un «coup dur» au rail européen
de Christoph Bernet
Pourquoi «les tueries sur sol africain n'intéressent pas les gens»
4
Pourquoi «les tueries sur sol africain n'intéressent pas les gens»
de Alexandre Cudré
On a pris le «train tueur» qui fait un mort tous les 13 jours
On a pris le «train tueur» qui fait un mort tous les 13 jours
de Fred Valet
Le «spam»: la tactique ukrainienne dont l'Occident devrait s'inspirer
1
Le «spam»: la tactique ukrainienne dont l'Occident devrait s'inspirer
Thèmes
Trois bébés léopards des neiges sont nés au Zoo de Zurich
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Déçue par Migros, Coop renonce à une décision qui fâche ses clients
2
La RTS condamnée pour un «Temps présent» litigieux
3
Ces étranges restaurants vont-ils contaminer la Suisse?
J'aurais pu mourir au Bataclan, mais mon plus gros défaut m'a sauvé
A cause d'une étourderie, je n'ai pas pu acheter de billets pour le concert des Eagles of Death Metal, ce tristement célèbre 13 novembre 2015. J'ai eu la vie sauve, mais j'ai été meurtri, car c'est aussi moi que les terroristes avaient attaqué.
Nous sommes le 13 novembre 2015. Je vis à Paris. Pour casser la routine, j'ai envie de sortir, de faire un truc. Vers midi, un éclair me traverse le crâne. Eagles of Death Metal! Quelques semaines plus tôt, j'avais dit à ma compagne:
L’article