L'animal a été capturé avant d'être transféré au zoo de Katmandou. Image: Facebook

Un léopard s’introduit dans l’ambassade de Suisse

Un félin s'est invité mardi sur le site de l’ambassade de Suisse au Népal. Il a pu être capturé et transféré au zoo local.

Un insolite incident s’est produit mardi sur le site de l’ambassade de Suisse au Népal: un léopard s’est introduit dans l’enceinte et a dû être secouru. L’animal a depuis été transféré au zoo de Katmandou.

La police a dû été mobilisée, comme l’a indiqué l’ambassade dans un message publié sur Facebook. Avec l’aide de collaborateurs du National Trust for Nature Conservation, qui gère le zoo central, le visiteur à quatre pattes a pu être capturé. «Votre travail d’équipe a fait de cette opération un succès», peut-on lire dans la publication.



Une enquête ouverte

Selon les médias locaux, le léopard serait apparu sur le terrain de l’ambassade mardi matin, vers 9h30 (heure locale). On ignore comment il a pu pénétrer sur le site.

Image: Facebook

Le directeur du zoo, Satyanarayan Sah, a déclaré : «Après avoir été informés qu’un léopard s’était introduit dans l’ambassade de Suisse, il a été secouru par une équipe du zoo et conduit ici.» L’animal devrait y rester pour l’instant.

On ne sait pas non plus d’où venait le léopard ni ce qu’il cherchait dans l’ambassade. Il est toutefois possible qu’il se soit égaré en errant dans la forêt. L’affaire fait désormais l’objet d’une enquête. (vro/jzs)

