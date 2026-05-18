Cette œuvre sera mise aux enchères mercredi et déterminera l'avenir de Banksy: «Girl and Balloon on Found Landscape», 2012. Image: Courtesy of Fair Warning

L'avenir de Banksy va se jouer mercredi

Mercredi à New York, une vente record pourrait consacrer ou faire chuter Banksy, alors que son identité présumée vient d’être révélée au monde. La pression monte autour de l'artiste.

Daniele Muscionico Suivez-moi

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Banksy plonge à nouveau le marché de l'art dans le suspens. Mais mercredi prochain, il le fera d'une manière que personne n'aurait pu anticiper. Une œuvre de l'artiste de street art anglais sera mise aux enchères sur la 5e Avenue à New York. L'événement s'inscrit dans le cadre de l'une de ces rares ventes aux enchères en direct, ultra-exclusives, dont le marché de l'art nourrit ses élites.

L'œuvre de Banksy concernée s'intitule «Girl and Ballon on Found Landscape» et date de 2012. Elle fait partie de la série «Crude Oils», une parodie de peintures de paysages idylliques que l'artiste décore de déchets modernes, avec notamment des caddies de supermarché dans l'étang aux nénuphars (de Monet), ou des déchets industriels dans des paysages de carte postale.

Le prix de vente attendu est de 18 millions de dollars américains (14,1 millions de francs). Si la prévision se confirme, Banksy établirait un nouveau record. Cela serait un bel exploit, d'autant qu'il s'agit d'un tableau qui, depuis fin mars, a officiellement perdu une partie de son secret: après plus de 30 ans de recherches acharnées, Banksy aurait été démasqué.

Derrière le pseudonyme Rob Banksy (un jeu de mots anglais pour «robbing Banks», braquer des banques, en français) se cacherait, selon les conclusions de journalistes de Reuters, Robin Gunningham, un quinquagénaire aux cheveux gris originaire de Bristol, conseiller fiscal dans la vie réelle. Les indices sont nombreux, mais aucune preuve définitive n'étaye l'affirmation.

Il n'existe pas davantage de preuves quant à la paternité de Banksy sur son tout dernier coup. Le dévoilement, dans une opération nocturne clandestine fin avril, d'une sculpture plus grande que nature, critique du patriotisme, sur la Waterloo Place à Londres. Seule une petite inscription taguée au pied du porte-drapeau mentionne son nom. Mais n'importe qui peut apposer une telle marque.

L'œuvre en question, sur la Waterloo Place de Londres. Image: Keystone

Un mystérieux collectionneur privé

Avec la vente aux enchères de mercredi, la pression monte pour Banksy. Il n'a pas le pouvoir d'empêcher (ni d'initier) cette vente, car l'œuvre appartient à un collectionneur privé dont l'identité est inconnue. Va-t-il vendre, ou retirer le tableau si le prix s'avère insuffisant? Jusqu'ici, il avait gardé l'œuvre cachée dans un endroit secret.

Cette vente aux enchères est un événement sur le marché international de l'art. Notamment en raison de la personnalité qui la met en scène: Loïc Gouzer, ancien commissaire-priseur vedette chez Christie's, la fait tenir dans le flagship store de Tiffany & Co.

L'événement new-yorkais décidera du sort de Banksy. Il en constitue le test décisif, celui qui révélera qui il est vraiment, aux yeux du groupe d'acheteurs soigneusement sélectionnés qui auront accès à l'événement. Car c'est eux qui fixent la valeur de Banksy. Sous leur impulsion, il n'était depuis longtemps plus un phénomène de street art, mais un artiste mondial au rayonnement digne des musées.

La corruption du marché de l'art

L'ancien outsider est désormais au centre d'un marché qui, par ses achats et ventes d'œuvres aux enchères, oriente les flux financiers mondiaux vers là où des profits peuvent être réalisés. Mais si Banksy, en tant que Robert Cunnigham, ne présente plus d'intérêt, il sera délaissé.

La vente aux enchères new-yorkaise montrera si son heure a sonné, si la révélation de l'identité du Batman de l'art a vidé sa superpuissance de toute substance. Si le tableau «Girl and Ballon Found on Landscape» reste en dessous de l'estimation, ce serait la preuve que le démasquage de Banksy a cassé le mythe.

Mais un autre scénario est plus probable: Banksy ne s'effondrera pas mercredi. Son image de popstar, la reconnaissance immédiate de son œuvre et le fait que ses tableaux sont désormais des trophées mondiaux plaident en ce sens.

Paradoxalement, son prix pourrait même encore grimper lors de cette vente en direct. La première grande vente aux enchères de Banksy après son démasquage deviendra peut-être elle-même un moment historique. Le marché de l'art aime le drame, au moins autant que le champagne.