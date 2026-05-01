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La Fondation Beyeler propose des visites gratuites en maillot de bain

Des visiteurs en maillot de bain admirent un tableau de Paul Cézanne. Vendredi, ceux qui se sont présentés en maillot de bain, ont bénéficié d&#039;une entrée gratuite à la Fondation Beyeler.
Vendredi à la Fondation Beyeler près de Bâle, les amateurs d'art étaient vêtus de manière inhabituelle pour une visite de musée.Keystone

La Fondation Beyeler propose des visites gratuites en maillot de bain

A Riehen, près de Bâle, les visiteurs ont pu accéder gratuitement au musée vendredi à condition de porter un maillot de bain, dans le cadre d’une journée inspirée des baigneurs de Paul Cézanne.
01.05.2026, 16:0001.05.2026, 16:00

Vendredi à la Fondation Beyeler près de Bâle, les amateurs d'art étaient vêtus de manière inhabituelle pour une visite de musée. En écho aux tableaux de Paul Cézanne, le public était autorisé à parcourir les salles d'exposition en maillot de bain.

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Vendredi, à l'occasion de la «Journée des baigneurs», l'institution culturelle de Riehen a invité les visiteurs à entrer gratuitement à condition de se présenter en maillot de bain. Cette journée a été inspirée par Paul Cézanne, auteur d'œuvres emblématiques représentant des baigneurs. Une exposition lui est actuellement consacrée à la Fondation Beyeler.

Selon le musée, cette offre gratuite a été bien accueillie. «Ce cadre inhabituel rapproche l’art et les visiteurs», écrit la fondation sur son site web. Il était toutefois encore trop tôt à Bâle pour profiter pleinement d’une expérience alliant culture et baignade en plein air: les piscines ne sont pas encore ouvertes. (tib/ats)

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