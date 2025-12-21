en partie ensoleillé
Aux Etats-Unis, l'inflation s'invite à Noël

«Des prix exorbitants!» Ces Américains vont se serrer la ceinture à Noël

A l’approche des fêtes, l’inflation continue de peser sur le quotidien des Américains, au point que nombre d’entre eux réduisent leurs dépenses et renoncent aux cadeaux.
21.12.2025, 11:5221.12.2025, 12:04
Myriam LEMETAYER, Gaithersburg, etats-Unis / afp
«On ne se fera pas de cadeaux entre adultes cette année»

Dans ce marché de Noël de la banlieue de Washington, la magie n'opère pas sur tous les porte-monnaie, émoussés par l'inflation tenace, que Donald Trump avait promis de combattre.

A Gaithersburg, dans le Maryland, à une quarantaine de minutes en voiture de la capitale américaine, un vaste centre commercial abrite les stands de petits entrepreneurs locaux. Ils ont confectionné des cartes de voeux, boucles d'oreilles, décorations à base de coquilles d'huîtres vernies... Même les chiens peuvent être gâtés avec des pâtisseries goût poulet ou citrouille/beurre de cacahuète.

Analyse
Ce mot peut faire très mal à Trump

«Les prix restent raisonnables», explique Karen Jenkins, 73 ans, qui vient d'acheter des emballages alimentaires réutilisables, enduits de cire d'abeille. Cette enseignante spécialisée pour collégiens en difficulté n'a pas la même impression au supermarché. «Les prix sont exorbitants», reproche-t-elle, ajoutant acheter régulièrement de la nourriture pour des élèves «qui ont faim parce qu'ils n'ont pas assez à la maison». De son côté, elle a quasiment renoncé aux sorties au cinéma ou au théâtre:

«Les places sont hors de prix»
Karen Jenkins, enseignante

Pas de cadeau

Le président Donald Trump, qui avait mis la reconquête du pouvoir d'achat au coeur de sa campagne victorieuse, assure que l'inflation est désormais maîtrisée et que le sujet du coût de la vie est une «arnaque» montée par l'opposition démocrate. Toutefois, selon les chiffres officiels, les prix ont augmenté plus vite ces derniers mois (à +2,8% en septembre - dernier indice PCE disponible - contre +2,3% en avril).

«Ça fait peut-être trois ans que les prix n'arrêtent pas de monter»
Olivia McPherson, pâtissière dans une entreprise de restauration collective à Gaithersburg

Olivia McPherson loue une chambre chez un ami faute de pouvoir avoir son propre appartement, achète moins de viande pour des raisons de coût et se trouve «chanceuse» d'avoir des repas fournis par son employeur.

«Peut-être que je ne pourrai pas offrir de cadeau à chacun de mes amis cette année»
Olivia McPherson, pâtissière dans une entreprise de restauration collective à Gaithersburg

Professeur de sciences dans un lycée, père d'un bébé de six mois, James Doffermyre limite aussi ses dépenses: peu de sorties au restaurant et un Noël plus frugal que d'habitude. «Avec de la famille et des amis, nous formons un groupe très soudé. On fait toujours un gros Noël ensemble. Mais on a décidé qu'on ne se fera pas de cadeaux entre adultes cette année, on n'achètera que pour les enfants», décrit le trentenaire, cheveux poivre et sel ramenés en queue-de-cheval.

Pour les Etats-Unis, la civilisation européenne est «menacée d'extinction»

«Travailler dur»

Devant des objets en céramique, Oscar (les personnes désignées par leur prénom n'ont pas voulu donner leur nom de famille), profite avec sa compagne d'un rare moment de temps libre. A 23 ans, il travaille à plein temps comme conducteur d'engins de chantier la semaine et entretient les jardins de particuliers le week-end.

«J'ai l'impression que les prix ne vont pas baisser de sitôt, mais qu'on peut s'en sortir en travaillant assez dur»
Oscar, ouvrier né aux Etats-Unis de parents mexicains

Pour l'économiste Joanne Hsu, qui dirige une enquête de référence sur le moral des consommateurs américains, ceux-ci étaient aussi «très frustrés devant les prix élevés en 2022, à la fin de la pandémie de Covid-19». «Mais, ils se disaient que leur revenu allait suivre car le marché du travail était très robuste. Ce n'est plus le cas aujourd'hui.»

Trump estime que l’Ukraine n’est «plus une démocratie» et attaque Zelensky

Avec d'autres économistes, elle constate un fossé grandissant entre les classes moyennes et populaires, qui se serrent la ceinture, et les classes aisées, dont le patrimoine a continué à gonfler grâce notamment à l'envolée de la valeur des actions à Wall Street.

