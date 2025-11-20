Pour Francesco Lollobrigida, on ne plaisante pas avec les recettes italiennes. Image: keystone

Il découvre «ce qu’il y a de pire» dans le supermarché du Parlement européen

En Belgique, Francesco Lollobrigida a été ulcéré en voyant des pots de sauce qui n'avaient d'italien que l'étiquette.

L’Italie doit une fois de plus faire face à un scandale gastronomique. En cause, deux sauces aux noms italiens vendues dans un supermarché du Parlement européen à Bruxelles. Le ministre italien de l’Agriculture, Francesco Lollobrigida, s’est montré particulièrement remonté.

Francesco Lollobrigida, membre comme Giorgia Meloni du parti national-conservateur Fratelli d’Italia, a publié mardi la photo d’une sauce carbonara préparée avec de la pancetta italienne.

Un scandale culinaire qui n'a rien d'amusant

Or, la recette romaine prévoit traditionnellement non pas de la pancetta, mais du guanciale, un lard proche de la joue de porc. La sauce prête à l’emploi contient en outre 39% de crème, un ingrédient indésirable dans une carbonara traditionnelle. Une sauce tomate aux oignons calabrais a également suscité de vives critiques.

Sur Facebook, Francesco Lollobrigida a écrit que ces produits représentaient «ce qu’il y a de pire parmi les articles aux appellations "italianisantes"». Il juge «inacceptable» de trouver de tels produits dans le supermarché du Parlement européen, et a réclamé l’ouverture immédiate d’une enquête concernant ces sauces.

Le pot de carbonara incriminé. Image: Delhaize

Les deux produits proviennent de la marque propre du supermarché belge Delhaize. L’article qui semble authentique est floqué d’un petit drapeau italien.

Selon les règles de l’Union européenne, un aliment peut être considéré comme trompeur pour les consommateurs si l’étiquetage ne correspond pas au pays d’origine.

Une sauce tomate soi-disant calabraise. Image: Delhaize

On ignore ce que couvrira précisément l’enquête exigée par Francesco Lollobrigida. Le ministre de l’Agriculture ne l’a pas précisé dans sa publication. (nib)

