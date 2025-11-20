Il découvre «ce qu’il y a de pire» dans le supermarché du Parlement européen
L’Italie doit une fois de plus faire face à un scandale gastronomique. En cause, deux sauces aux noms italiens vendues dans un supermarché du Parlement européen à Bruxelles. Le ministre italien de l’Agriculture, Francesco Lollobrigida, s’est montré particulièrement remonté.
Francesco Lollobrigida, membre comme Giorgia Meloni du parti national-conservateur Fratelli d’Italia, a publié mardi la photo d’une sauce carbonara préparée avec de la pancetta italienne.
Un scandale culinaire qui n'a rien d'amusant
Or, la recette romaine prévoit traditionnellement non pas de la pancetta, mais du guanciale, un lard proche de la joue de porc. La sauce prête à l’emploi contient en outre 39% de crème, un ingrédient indésirable dans une carbonara traditionnelle. Une sauce tomate aux oignons calabrais a également suscité de vives critiques.
Sur Facebook, Francesco Lollobrigida a écrit que ces produits représentaient «ce qu’il y a de pire parmi les articles aux appellations "italianisantes"». Il juge «inacceptable» de trouver de tels produits dans le supermarché du Parlement européen, et a réclamé l’ouverture immédiate d’une enquête concernant ces sauces.
Les deux produits proviennent de la marque propre du supermarché belge Delhaize. L’article qui semble authentique est floqué d’un petit drapeau italien.
Selon les règles de l’Union européenne, un aliment peut être considéré comme trompeur pour les consommateurs si l’étiquetage ne correspond pas au pays d’origine.
On ignore ce que couvrira précisément l’enquête exigée par Francesco Lollobrigida. Le ministre de l’Agriculture ne l’a pas précisé dans sa publication. (nib)
Traduit de l'allemand par Joel Espi