Oui, il y a du lait dans le beurre. Image: shutterstock

Une chaîne américaine jette 36 tonnes de beurre pour une raison absurde

La chaîne de supermarchés américaine Costco a rappelé près de 36 tonnes de beurre. La raison? L'emballage n'est pas assez explicite aux yeux des autorités. Il doit en effet y être mentionné que le beurre contient... du lait.

Plus de «International»

En octobre, l'autorité américaine de sécurité des aliments (FDA) a rappelé à Costco, une chaîne de supermarchés, qu'une «mention correspondante» devait figurer sur l'étiquette de son beurre. En raison de l'absence de cette «mention», le détaillant a dû rappeler puis jeter 79 200 livres de beurre, soit près de 36 000 kilos.

Pourquoi? Parce que si l'emballage indique bel et bien que la crème est l'un des ingrédients présents dans le produit, le lait n'y est pas clairement mentionné. La loi américaine sur les denrées alimentaires stipule pourtant que les indications relatives aux allergies doivent toujours être mentionnées sur l'emballage.

«C'est du beurre»

Un incident qui suscite de nombreuses critiques et de l'incrédulité parmi les internautes.

Un autre utilisateur précise que le beurre, pour pouvoir être appelé beurre, doit obligatoirement contenir du lait.

On aurait pu sauver le beurre

De leur côté, les autorités américaines de contrôle et de prévention des maladies (CDC) se défendent. A leurs yeux, l'obligation d'information est tout à fait justifiée, notamment en ce qui concerne le lait. Bien que le beurre contienne relativement peu de lactose, le lactose est présent dans le produit, et les personnes souffrant d'une forte intolérance au lactose y sont allergiques. Aux Etats-Unis, le lait est responsable de la plupart des réactions allergiques graves. On ne sait pas si des incidents de ce type se sont produits avec le produit concerné.

Costco fait également l'objet de critiques en raison de sa gestion de la situation. Certains internautes reprochent au détaillant d'avoir fait preuve de gaspillage. On aurait pu trouver des moyens de sauver les 36 tonnes de beurre, par exemple en imprimant de petites étiquettes avec la mention du lait et en les collant sur l'emballage. (con)

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)