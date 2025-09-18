beau temps20°
Nucléaire iranien: vote vendredi à l'ONU sur les sanctions

Nucléaire iranien: vote vendredi à l'ONU sur les sanctions

Le Conseil de sécurité de l'ONU se prononcera vendredi sur l'opportunité de réimposer des sanctions contre l'Iran, en vertu d'un processus déclenché par Paris, Londres et Berlin. Ces Etats attendent toujours des engagements de Téhéran sur son programme nucléaire.
18.09.2025, 19:0118.09.2025, 19:01

En 2015, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, les Etats-Unis, la Russie et la Chine avaient entériné via la résolution 2231 du Conseil de sécurité de l'ONU un accord (JCPOA) prévoyant un encadrement des activités nucléaires iraniennes en échange d'une levée des sanctions.

A l'époque, l'administration américaine de Barack Obama s'était vantée d'avoir obtenu une clause «unique» lui permettant, en cas de triche iranienne, de réimposer («snapback» en anglais) toutes les mesures punitives sans craindre un veto d'un autre Etat.

Israël a perpétré un génocide à Gaza assure cette enquête de l'ONU

Depuis le retrait unilatéral des Etats-Unis de l'accord en 2018, sous Donald Trump, les Américains ne peuvent plus déclencher ce processus.

Fin août, Paris, Londres et Berlin avaient finalement déclenché ce mécanisme, mettant en avant leurs inquiétudes sur la coopération restreinte de Téhéran avec l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) et la question des stocks d'uranium enrichi iraniens. (sda/ats/afp)

