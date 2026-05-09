Un isolement pour les Britanniques présents sur le bateau contaminé

Le MV Hondius, où s'est déclaré le foyer d'hantavirus. Image: ANADOLU

Les Britanniques qui ont potentiellement pu être en contact avec les personnes touchées par l'hantavirus vont être placés en isolement à leur débarquement du bateau contaminé.

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Une vingtaine de Britanniques qui se trouvent sur le navire de croisière où a été détecté un foyer d'hantavirus seront évacués dimanche vers un hôpital près de Liverpool en Angleterre pour une «période d'isolement», a indiqué la direction du NHS, le système public de santé.

Ces personnes seront accueillies au Arrowe Park Hospital, à Upton, «pour leur fournir un lieu sûr pour leur période d'isolement», ont indiqué des responsables locaux du NHS, dans un courrier envoyé à leurs employés qui détaille:

«Nous accueillerons ces personnes dimanche 10 mai. Un dépistage de symptômes sera effectué à leur arrivée, aucune personne présentant des symptômes ne sera admise. Si l'un de ces anciens passagers du bateau tombe malade après son arrivée, il sera «rapidement transféré vers un autre établissement»

Une surveillance active durant 42 jours

Dans un communiqué, les responsables régionaux de santé ont précisé que leur séjour devrait durer «jusqu'à 72 heures». Après cela, il sera décidé «s'il peuvent poursuivre leur période d'isolement à leur domicile ou ailleurs».

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L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a quant à elle déclaré samedi qu'«une surveillance active et un suivi de tous les passagers et membres d'équipage qui débarqueront pendant une période de 42 jours» étaient recommandés. Elle considère toutes les personnes à bord du navire de croisière où a été détecté un foyer d'hantavirus comme des «contacts à haut risque».

Le dernier bilan de l'OMS a recensé six cas confirmés d'hantavirus parmi huit cas suspects, comprenant trois personnes décédées de ce virus connu mais rare, pour lequel il n'y a ni vaccin ni traitement. Cette maladie peut notamment provoquer un syndrome respiratoire aigu. (btr/ats)