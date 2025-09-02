Rassemblement devant un hôpital après que les victimes d'une explosion y ont été transportées à Quetta, au Pakistan, le 2 septembre 2025. Image: EPA

Une dizaine de personnes tuées dans un attentat-suicide au Pakistan

Un kamikaze s'est fait exploser lors d'un meeting politique au Pakistan. 14 personnes sont décédées. L'attentat n'a pas été revendiqué. D'autres attaques ont également fait des morts ailleurs dans le pays.

Plus de «International»

Au moins 14 personnes ont été tuées mardi soir quand un kamikaze s'est fait exploser lors d'un meeting politique baloutche au Pakistan, où 11 soldats et paramilitaires ont également péri dans d'autres attaques à travers le pays.

Deux responsables des autorités de la turbulente province du Baloutchistan, dans le sud-ouest du Pakistan, ont ajouté que plusieurs dizaines de personnes avaient été blessées dans l'attentat-suicide à Quetta. Sept d'entre eux se trouvent dans un état critique, ont-ils précisé, sous le couvert de l'anonymat car ils n'étaient pas autorisés à parler à la presse.

Le kamikaze, ont-ils poursuivi, a déclenché le détonateur sur le parking d'un stade où s'étaient réunis des centaines de membres du Balochistan National Party (BNP). Son leader, Akhtar Mengal, qui repartait du meeting après avoir délivré un discours au moment de l'attaque, s'est dit «sain et sauf» mais «dévasté par la perte de partisans». A ce stade, l'attentat n'a pas été revendiqué.

«Douze heures» de tirs

Le BNP se veut le défenseur de la minorité baloutche, qui se dit lésée dans cette province aux confins de l'Iran et de l'Afghanistan riche en minerais et en hydrocarbures et pourtant la plus pauvre du Pakistan.

Au Baloutchistan, officiellement, 70% des habitants sont pauvres, alors que le sous-sol renferme parmi les plus grands gisements de minerais non exploités au monde et que de méga-projets notamment chinois dégagent d'importants revenus.

Une insurrection armée prospère sur ce terreau et le Baloutchistan a connu en 2024 la plus forte hausse de violences au Pakistan: de 90%, selon le Centre pour la recherche et les études sur la sécurité d'Islamabad, avec 782 morts.

Depuis le 1er janvier, plus de 430 personnes, en majorité membres des forces de sécurité, ont été tuées dans des violences menées par des groupes armés en lutte contre l'Etat, au Baloutchistan comme dans la province voisine du Khyber-Pakhtunkhwa.

L'année 2024 a été la plus meurtrière en près d'une décennie au Pakistan, avec plus de 1600 morts, pour près de la moitié des soldats et policiers, selon le Centre pour la recherche et les études sur la sécurité d'Islamabad. (ag/ats)