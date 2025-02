Le pape est à l'hôpital et son état de santé est «complexe»

Malgré ces alertes à répétition, le pape qui se déplace en fauteuil roulant, maintient un emploi du temps très chargé et a déclaré n'avoir aucune intention de ralentir son rythme.

Plus récemment, il est apparu mi-janvier le bras en écharpe, immobilisé après une chute à sa résidence. En décembre, il était apparu avec un large hématome au bas du menton après s'être cogné sur sa table de nuit.

Avant son hospitalisation vendredi, François, à qui on a retiré une partie d'un poumon quand il était jeune, était apparu affaibli, le visage gonflé, la voix essoufflée, et avait à plusieurs reprises délégué la lecture de ses discours à ses assistants.

«Ce matin, il a pris son petit-déjeuner et s'est consacré comme toujours à la lecture des journaux»

Dans la matinée, le Vatican avait fait état de nouvelles rassurantes, le directeur du service de presse du Saint-Siège, Matteo Bruni affirmant que le pape avait «passé une nuit tranquille» et était «de bonne humeur».

Les Etats-Unis affirment avoir tué un responsable jihadiste en Syrie

Les Etats-Unis ont tué un responsable de la branche syrienne d'al-Qaïda, Hurras al-Din, qui a récemment annoncé sa dissolution.

Le Centcom, le Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient, a annoncé dimanche sur le réseau social X avoir «ciblé et tué» samedi, dans le nord-ouest de la Syrie, «un haut responsable en charge des finances et de la logistique de l'organisation terroriste Hurras al-Din (HaD), une filiale d'al-Qaïda». L'identité de ce responsable jihadiste n'a pas été précisée.