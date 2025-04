Si l'Eglise américaine a parfois critiqué Trump, elle s'est aussi montrée plus sensible à ses appels au patriotisme religieux. Image: watson / dr

Comment l’Amérique MAGA rêve de convertir le Vatican

L’Eglise s’apprête à élire son nouveau chef. Mais dans l’Amérique de Trump, certains catholiques ne rêvent pas que d’un changement: ils réclament un pape MAGA, aussi conservateur et combatif que leur président. Coup d'œil sur une offensive discrète mais bien organisée, qui ne veut pas d’un François II.

Depuis la mort du pape François, le 21 avril 2025, l’Eglise catholique vit des heures de tension. Pas seulement au Vatican, mais aussi aux Etats-Unis, où les catholiques conservateurs, ragaillardis par la réélection de Donald Trump en novembre dernier, rêvent désormais d'exporter leur croisade jusqu'au sommet de l'Eglise.

Objectif à peine voilé: imposer un «pape MAGA», fidèle aux valeurs traditionnelles, qu'ils estiment avoir été piétinées sous le pontificat «progressiste» de François, comme l'écrit le Financial Times.

«Il est certain qu’ils rêvent que le prochain conclave rejette le pontificat de François. Beaucoup d’entre eux étaient très hostiles à François.» David Deane, qui enseigne la doctrine chrétienne à l’Atlantic School of Theology de Halifax, au Canada

Car à peine élu en 2013, François avait tendu la main aux exclus et modernisé le ton d'une Eglise souvent accusée de rigidité. Trop, pour une partie des catholiques américains, déjà méfiants. Sa bénédiction aux couples de même sexe, ses prises de position sur la crise climatique ou l’accueil des migrants avaient rapidement cristallisé une opposition féroce.

Au fil des années, elle n’a fait que s’intensifier: des figures comme le cardinal Raymond Burke ou l’évêque texan Joseph Strickland, tous deux critiques farouches du pape, n’ont pas hésité à afficher publiquement leur défiance. En réponse, François n’avait pas tremblé: limogeages, mises à l'écart… Le bras de fer s’est joué à visage découvert.

Quand la bannière MAGA flotte dans les églises

Aujourd’hui, galvanisés par le retour de Donald Trump à la Maison Blanche, ces catholiques ultra-conservateurs sentent que leur heure est enfin venue. Dans leur viseur: un conclave qui pourrait, estiment-ils, rebattre les cartes.

Leur idéal? Un pape à l’image de leur champion politique: intransigeant, nationaliste, restaurateur d’une Eglise «forte» face à un monde qu’ils jugent décadent. Le rêve est même formulé sans détour, comme avec le podcasteur Jesse Romero: «Nous avons besoin d'un pape comme Trump». Un défenseur du président américain qui n'hésite pas à aller plus loin encore:

«Il y a des évêques qui ont défilé pendant des Gay Pride… Il faut les virer» le podcasteur américain Jesse Romero

Concrètement, ils rêvent d'un pape inflexible, opposé à toute «compromission» avec la modernité occidentale. Certains catholiques allant jusqu'à clamer que le pontificat de François n'était pas légitime, à l'image du consultant et lobbyiste conservateur Roger Stone, sur X:

«Voir ces propagandistes d'ABC s'étendre sans cesse sur le pape François est écœurant. Son pontificat n'a jamais été légitime et ses enseignements violaient régulièrement la Bible et les dogmes de l'Eglise. Laissons Dieu s'occuper de lui. Je trouve plutôt qu'il fait chaud là où il est en ce moment.»

Mais ces catholiques MAGA ne misent pas que sur la prière pour voir leur rêve s’exaucer. Ils occupent déjà les coulisses du pouvoir religieux et politique. CatholicVote.org, par exemple, a vu son président Brian Burch nommé ambassadeur des Etats-Unis auprès du Vatican par Trump depuis son retour au pouvoir, un geste qui n’a rien d’anodin, comme le rappelle L'Express.

Dans le même temps, des institutions comme la Franciscan University of Steubenville forment une nouvelle génération de prêtres aux accents nettement plus conservateurs. Selon une étude du Catholic Project publiée en novembre 2023, les jeunes prêtres américains sont aujourd’hui plus «conservateurs/orthodoxes».

Pourtant, malgré cette dynamique, la partie n’est pas gagnée d’avance. Sur les dix cardinaux américains appelés à voter au conclave, six ont été créés par François lui-même, et penchent donc vers une continuité plutôt réformatrice.

Et surtout, le collège des cardinaux reste très international: l’Afrique, l’Asie, l’Amérique du Sud pèseront lourd, avec des priorités bien différentes des luttes culturelles américaines.

Le risque d’un basculement existe tout de même, d’autant que certaines voix européennes, notamment celles du cardinal allemand Gerhard Müller, ancien bras droit de François sur les questions doctrinales, plaident désormais pour un virage plus conservateur, comme le relève le média Tribune Chrétienne. Et ce, sur des sujets aussi sensibles que l’immigration notamment.

Le rêve américain d'une Eglise restaurée

Aux Etats-Unis, la mutation est déjà palpable. Sous la houlette de Mgr Timothy Broglio, la Conférence des évêques catholiques américains navigue entre fidélité au magistère de Rome et tentations populistes, comme le relevait le site d'information catholique Aleteita.

Si l'Eglise américaine a parfois critiqué Donald Trump, notamment sur sa politique migratoire, elle s'est aussi montrée plus sensible à ses appels au patriotisme religieux.

Alors, à un peu plus d’une semaine du début du conclave, la grande question est posée: l'Amérique conservatrice réussira-t-elle à imprimer sa marque jusqu’au sommet de l'Eglise? Ou le prochain pape prolongera-t-il l’élan réformateur de François, au grand damn des trumpistes catholiques les plus engagés?

Qu’il soit un progressiste discret ou un conservateur assumé, le prochain pape héritera d’une Eglise fracturée.