«Une autopsie et des analyses toxicologiques ont été ordonnées pour déterminer avec précision la cause de la mort, laquelle serait survenue au cours d'une séance de cryothérapie», a-t-il précisé. L'azote est un gaz inodore qui provoque une diminution de l'oxygène dans l'air et peut entrainer une intoxication. La cabine de cryothérapie aurait fait l'objet d'une réparation lundi, a précisé la source proche. La salle de sport, où se trouvaient 150 personnes, a été évacuée peu après les faits, selon la source policière. (jah/afp)

«Une enquête en recherche des causes de la mort est ouverte et confiée au commissariat de police du 11e arrondissement de Paris, en co-saisine avec l'inspection du travail», a affirmé le parquet de Paris, sollicité par l'AFP.

«Pour moi, c’est clair: Trump est du côté de la Russie»

Maryna Striletska vit à Soumy, où deux missiles russes ont tué plus de trente personnes et blessé plus de cent autres dimanche. Elle raconte comment elle a vécu l’attaque et pourquoi elle refuse de quitter son foyer.

Une frappe russe sur le centre-ville de Soumy, en Ukraine en pleine fête religieuse des Rameaux, a tué au moins 32 civils dimanche. Il s’agit de l’attaque la plus meurtrière depuis des mois. Maryna Striletska, entraîneuse de football et habitante de la ville meurtrie, raconte son quotidien sous les bombes et explique pourquoi, malgré tout, elle refuse de fuir.