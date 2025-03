En 2009, la chaîne américaine The CW adapte la saga en série télé. Image: dr

L'auteure de la saga «The Vampire Diaries» est décédée

Lisa Jane Smith, connue sous le nom de L.J. Smith, auteure américaine renommée pour sa série de romans Journal d'un vampire (The Vampire Diaries), est décédée le 8 mars 2025 à l'âge de 66 ans à Walnut Creek, en Californie, des suites de complications liées à une maladie auto-immune rare.



Son nom ne vous dit peut-être rien. Mais si vous avez grandi dans les années 2000, au milieu de posters de Damon et Stefan Salvatore, il y a de grandes chances que vous lui deviez quelques frissons. Et même votre premier amour pour les créatures de la nuit.



Lisa Jane Smith, connue sous le nom de L.J. Smith, est née à Fort Lauderdale en Floride en 1958. Elle commence à écrire très jeune. Après des études de psychologie, elle s’oriente vers l’enseignement… avant de basculer définitivement dans l’univers de l’écriture fantastique.

Dès 1991, elle publie The Vampire Diaries, une série de romans pour ados qui mêle romance, surnaturel et triangles amoureux en pleine ère grunge. A l’époque, le succès est modeste, mais la base de fans est déjà solide.

Il faudra attendre près de deux décennies pour que l’univers imaginé par L.J. Smith prenne une tout autre dimension: celle de la télévision.

Elena et les frères Salvatore

En 2009, la chaîne américaine The CW adapte la saga en série télé. Et là, tout s’emballe: The Vampire Diaries devient un phénomène pop, au même titre que Twilight ou True Blood, mais avec un ton plus teen drama et des personnages vite devenus cultes.

Stefan le ténébreux, Damon le bad boy sarcastique, Elena l’éternelle indécise… Le trio amoureux imaginé par Smith devient la pierre angulaire de huit saisons de rebondissements, de sortilèges et de rédemption vampirique.

La série ne se contente pas de cartonner: elle relance les ventes des romans originaux, propulse L.J. Smith au rang de figure incontournable du genre et inspire même plusieurs spin-offs (The Originals, Legacies).

Pourtant, ironie du sort: à partir de 2011, l’autrice est progressivement écartée de sa propre saga, l’éditeur confiant la suite des romans à un prête-plume, sans son accord. Une décision controversée, que Smith contourne en publiant plus tard sa propre version de l’histoire en fanfiction, déterminée à garder la main sur ses personnages.

Une maladie rare

En parallèle, elle s’éloigne un temps de l’écriture pour des raisons familiales, avant de revenir, toujours habitée par cet univers gothique et sentimental qui a marqué une génération entière.

En 2015, elle frôle la mort à cause d’une maladie auto-immune méconnue, la granulomatose avec polyangéite. Un combat discret, mais intense, qu’elle mènera jusqu’au bout.

L.J. Smith laisse derrière elle sa compagne Julie Divola ainsi qu’un héritage littéraire et télévisuel colossal. Des millions de lecteurs et lectrices, de fans de la série, et de nostalgiques d’un âge d’or du vampire romantique.