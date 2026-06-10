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Ye et sa femme sont de retour dans un clip étrange qui rappelle la Suisse

Le truculent rappeur, anciennement connu sous le nom de Kayne West, et sa femme, l'artiste et architecte Bianca Censori, ont dévoilé lundi leur nouvelle création commune aussi frappadingue que malaisante, sur fond de décor... très helvétique.

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Le couple le plus incompris de la planète people aurait-il un discret hommage à la Suisse? Un pays où Kanye West, Ye de son nom de scène, se trouvait en cure encore récemment, dans une clinique ultra select? Des paysages montagneux où il a également rencontré sa femme actuelle, l'architecte et plasticienne Bianca Censori, dont les looks défraient la chronique people presque chaque semaine?

C'est du moins ce que laisse penser GEMINI SEASON, clip de moins d'à peine une minute trente réalisé par et mettant en vedette l'Australienne de 31 ans, sur fond de chaînes de montagnes. Une sorte d'ovni visuel mis en ligne le 8 juin, jour du 49e anniversaire de Kayne West.

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Autant dire qu'on est sur du pur Bianca Censori, dont la nudité, la femme-objet, la contrainte, le design et les rituels domestiques sont au cœur du projet artistique. Le clip s'ouvre sur l'artiste, vêtue seulement d'un corset en satin et les cheveux nattés comme une Heidi 2.0, assise sur un tabouret aux côtés d'une vache.

Immobile et silencieuse, le regard figé vers la caméra, elle finit par se tourner vers l'animal pour la traire. Sa besogne terminée, Bianca Censori se tourne vers son mari, tout juste entré dans ce décor onirique, qui lui fait boire le lait fraîchement récolté. Le clip se conclut sur la vision du liquide blanc dégoulinant sur le corps de la jeune femme.

Une Heidi moderne, dans un décor qui n'est pas sans évoquer les Alpes. image: watson

L'ambiance malaisante et la soumission affichée de Bianca Censori ne sont pas sans rappeler «BIO POP - THE ORIGIN», le premier volet d'un ensemble de sept performances que l'Australienne a dévoilé plus tôt cette année. Emballée dans une combinaison en latex ultra-moulante, elle y incarnait une ménagère en train de préparer un gâteau, au milieu de meubles à son effigie.

«Mon travail n'est pas autobiographique. Il est basé sur l'observation»

Wallpaper* Bianca Censori, au sujet de son œuvre, dans le magazine

Bianca Censori, qui s'est fait une spécialité de déranger et de jouer à fond la carte de la provocation (un point commun qu'elle partage avec son mari) ne déroge donc pas à sa réputation.

Et préparez-vous à ce que cette création aussi curieuse que fascinante ne soit qu'une prémisse, car d'autres morceaux de Ye sont en préparation. En effet, cette création était également un moyen d'annoncer la sortie imminente l'édition deluxe de BULLY, le dernier album du rappeur, sorti en mars dernier.

En attendant le 19 juin, date de sortie de cette réédition, Ye poursuit sa mini-tournée internationale. Après un concert à Amsterdam, lundi, et en Géorgie ce vendredi 12 juin, il est attendu pour deux dates aux Etats-Unis.

Cela dit, le rappeur le plus controversé du 21e sera très vite de retour en Europe: il est attendu pour des dates au Royaume-Uni, en Albanie, en Italie, en Espagne, ainsi qu'au Portugal, entre juillet et août.

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