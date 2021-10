People

Après des années de pressions, la princesse Mako s'est (enfin) mariée

La couple Mako et Komuro (un roturier) a vécu des années sous la loupe (et la critique) des médias nippons. Le couple a pu enfin se marier et la princesse a renoncé à tous ses privilèges.

Après des années de controverses, la princesse Mako, nièce de l'empereur du Japon, s'est mariée, mardi, a annoncé l'Agence de la maison impériale. Elle a renoncé au faste des rites traditionnels et à une importante indemnité financière.

La télévision japonaise a montré Mako (ici en vert clair 👇) quitter la résidence impériale d'Akasaka à Tokyo et faire ses adieux à sa famille, s'inclinant devant ses parents et devant la presse et embrassant sa soeur.

Image: sda

Pas de mariage fastueux

La nièce de l'empereur Naruhito, qui a eu 30 ans ce week-end, a perdu son titre royal lorsqu'elle et Kei Komuro ont fait enregistrer leur mariage, une situation habituelle pour les femmes de la lignée, mais elle est la première dans l'histoire du Japon de l'après-guerre à refuser l'indemnité.

En effet, l'institution impériale avait précisé, plus tôt ce mois-ci, que la cérémonie de mariage, le banquet de réception et d'autres rituels n'auraient pas lieu et que le paiement forfaitaire accordé habituellement aux femmes de la maison impériale qui épousent des roturiers, et pouvant atteindre 153 millions de yens (1,2 million de francs), ne serait pas octroyé.

Une histoire compliquée...

Image: sda

Mako et Komuro 👆, qui travaille pour un cabinet d'avocats américain, avaient annoncé leurs fiançailles en 2017, tous sourires timides. Mais l'union ne débute pas dans les meilleures conditions. L'Agence ayant indiqué que la princesse souffrait d'un syndrome «complexe» de stress post-traumatique en raison de la couverture médiatique ayant entouré sa personne et sa famille.

La fille du frère cadet de l'empereur Naruhito a enduré des années de critiques et d'atermoiements au sujet de son projet de mariage avec Kei Komuro, 30 ans également, critiqué pour des allégations selon lesquelles sa mère aurait emprunté de l'argent à un ancien fiancé et ne l'aurait pas remboursé.

Cette querelle, qui n'est toujours pas réglée, a fait scandale au Japon, où un comportement irréprochable est attendu des membres de la famille impériale.

D'ailleurs si le Japon vous intéresse 👇 Publicité Le Japon est (encore) surprenant: voici 17 trucs que vous ignorez sûrement de Marie-Adèle Copin

Le mariage a été reporté et Kei Komuro est parti en 2018 aux Etats-Unis pour y poursuivre ses études de droit. Il n'est rentré au Japon que le mois dernier, arborant une queue de cheval qui a fait la Une des journaux, et qu'il a coupée depuis.

Le bad boy aux cheveux longs... Image: sda

Et maintenant?

Le couple devrait prochainement s'installer à New York, ce qui suscite d'inévitables comparaisons avec un autre couple royal, britannique celui-là: le prince Harry et Megan Markle. (jah/ats)