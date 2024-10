La star aurait perdu connaissance avant de tomber du balcon, selon une journaliste.

La chute mortelle de la star des One Direction aurait été filmée

Une journaliste assure que la chute de Liam Payne, l'un des chanteurs du groupe One Direction, a été capturée par vidéo surveillance. Sur celles-ci, la star serait inconsciente.

De nouveaux éléments viennent s'ajouter à l'enquête sur la mort du chanteur des One Direction, Liam Payne. Selon le Mirror, les autorités argentines seraient en possession d'images de sécurité montrant Liam Payne s'évanouissant avant de tomber à mort depuis le balcon de son hôtel.

Cette information provient d'une journaliste locale, Paula Varela, laquelle a assuré dans l'émission «Socios del Espectáculo» sur Canal 13 que cette séquence n'a pas été diffusée dans les médias. Pourtant, les images confirmeraient la théorie selon laquelle Liam était inconscient avant de tomber accidentellement du balcon de l'hôtel CasaSur Palermo.

«Il y a des images qui n'ont pas été diffusées dans les médias avec la scène du balcon où vous voyez que Liam s'évanouit et, tragiquement, à cause de l'endroit où il se trouve, tombe de ce balcon»

Pour la journaliste, pas de doute; si le chanteur s'était tenu à côté de son lit, il serait tombé sur son lit. «Ce n'est pas qu'il ait sauté délibérément. Ces images figurent dans le dossier officiel», a insisté Paula Varela.

La journaliste a également mentionné un employé qui aurait noué un lien d'amitié particulier avec la star. «Pour faire plaisir au chanteur, l'employé aurait fait venir par taxi quelque chose que Liam Payne voulait. Il est possible qu'il soit responsable de la présence de drogues dans la chambre de la victime», relaie Paris Match.

Chute du troisième étage

Pour rappel, le chanteur de 31 ans a perdu la vie en chutant du 3ème étage de son hôtel en Argentine, mercredi 16 octobre. Les médias ont tenté de reconstituer les dernières heures de Liam. Il semblerait qu'il ait adopté un comportement erratique quelques heures avant le drame. Bien que les autorités aient précédemment refusé de dire si l'ancien membre du boys band se droguait au moment de son décès, des substances et des accessoires ont été découverts dans sa chambre d'hôtel. Ce dernier a d'ailleurs été perquisitionné par la police de Buenos Aires.

On en sait plus sur les dernières heures de Liam Payne. source: getty

Un rapport toxicologique a par la suite révélé que la star avait effectivement consommé des substances, notamment de la cocaïne. Selon d'autres sources, les analyses auraient aussi permis de déceler la présence de «cocaïne rose», surnommée «Panthère rose», un mélange de drogues contenant de la méthamphétamine, de la kétamine et de la MDMA. Celle-ci peut notamment provoquer des hallucinations et des crises psychotiques.

Le personnel a retrouvé le corps de Liam quelques instants après le drame, dans la cour de la propriété.

Netflix et un titre

Selon le média Page Six, la star des One Direction avait pris part à une série Netflix, intitulée Building the Band. Liam y était coach dans un concours de talents, aux côtés de la chanteuse Nicole Scherzinger et Kelly Rowland. Le tournage s'est terminé en août. Face au drame, la plateforme en ligne a décidé de repousser la date de diffusion, sans pour autant annuler le projet.

Liam encadrait les nouveaux talents, aux côtés de Kelly Rowland et Nicole Scherzinger.

«Il n’y a aucune précipitation ni pression pour sortir la série. Ce serait simplement un bel hommage à Liam, qui le mettra en lumière à son sommet, dans les mois précédant sa mort» Une source proche du projet, au média US Sun.

Enfin, un titre inédit de Liam Payne va être diffusé publiquement en cette fin de semaine, relaie notamment TF1. En effet, l'artiste travaillait sur son deuxième album solo depuis des mois. Or, l'artiste américain Sam Pounds a décidé de rendre publique sa collaboration avec le chanteur britannique. Le titre s'intitule Do Not Wrong.

Sam Pounds a laissé un message déchirant, mais également rempli d'espoir, sur ses réseaux:

«Je prie pour que cela soit une bénédiction pour le monde, comme Liam en a toujours rêvé. Je prie pour que les anges vous réconfortent tous les jours en écoutant. Je prie pour que cette chanson soit une bénédiction pour Ruth, Bear et toute la famille. Je prie pour que cette chanson éclipse les échos négatifs. Je prie pour qu’un pouvoir de guérison positif et surnaturel embrasse chacun d’entre vous… Avec amour, soyons tous la bénédiction.»

La chanson sera disponible sous trois formes: l’original, un mixage en direct et une version a cappella. Elle sera à découvrir ce vendredi 1er novembre.

