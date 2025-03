La lune de sang annonce le chaos dans votre vie

Dans la nuit de jeudi à vendredi 14 mars, une pleine lune un peu spéciale s’invite dans nos vies: une lune de sang, teintée d’un rouge spectaculaire, couplée à une éclipse lunaire totale. Traduction? Un bon gros coup de balai cosmique. Et ça ne sera pas joli, joli.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, la pleine lune s'invite dans le ciel suisse. Et cette fois, elle n’arrive pas seule. Non seulement c'est une lune de sang, mais elle s'accompagne également d'une éclipse totale, bien qu'il nous sera impossible de la voir chez nous. Mélangez tout ça et vous obtiendrez... le chaos.

Ménage obligatoire (ou crise existentielle, au choix)

La pleine lune en Vierge, c'est un peu comme la Marie Kondo des astres. Elle ne se contente pas de vous perturber, elle vous pousse à remettre tout en question. Vous l'aurez donc compris, il est temps de faire du ménage. Oui, encore.

Vous pensiez passer une soirée tranquille? Dommage. Cette pleine lune rouge compte bien éclairer les recoins sombres de votre vie. Les mauvaises habitudes que vous traînez depuis des mois, les situations bancales que vous refusez d’affronter, les projets que vous procrastinez… Tout ça risque de remonter à la surface d’un coup.

Ne soyez donc pas surpris si cette lune rouge vous secoue un peu (ou beaucoup). Les pleines lunes sont déjà connues pour amplifier les émotions, mais une pleine lune avec une éclipse, c’est un peu comme une pleine lune sous stéroïdes. Brutal, n'est-ce pas?

Et sinon?

Côté émotions, attendez-vous à un bon nettoyage de printemps. Cette pleine lune en Vierge va probablement faire surgir des émotions cachées sous le tapis... Ou votre ex, parce que Vénus rétrograde aussi, mais ça c'est une autre histoire.

L’avantage dans tout ça (parce qu'il en faut au moins un), c’est qu’une fois le tri fait, tout devient plus clair. Alors oui, cette pleine lune du 14 mars risque d’être un peu intense, mais elle est là pour vous aider à voir ce qui doit changer, ce qui doit rester, et ce qui doit disparaître définitivement. Un chaos utile, en somme.

Alors oui, la pleine lune du 14 mars sera spectaculaire – rouge et magnétique, mais elle va aussi vous pousser à la rigueur. Un nettoyage de printemps ne fera pas de mal, qu’il soit matériel ou intérieur. Parce qu’avec la Vierge dans le rôle principal, il est question d'efficacité avant tout.

