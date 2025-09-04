pluie modérée15°
International
Polémique

Le maquillage de Druski dans son sketch fait exploser Internet

Durski en personne Blanche.
Keystone

Le maquillage de cet humoriste fait exploser Internet

L’humoriste afro-américain Druski a suscité de vives réactions en se rendant à une course de voiture aux Etats-Unis grimé en «white face». La polémique enfle sur les réseaux sociaux.
04.09.2025, 18:4604.09.2025, 18:46
Plus de «International»

Dimanche dernier, pendant une course de voiture organisée par l'association américaine de courses de voitures (NASCAR), l’attention ne se portait pas seulement sur les bolides, mais surtout sur l'humoriste comédien Druski, de son vrai nom Drew Desbordes.

L’humoriste afro-américain portait une salopette et un maquillage simulant un bronzage marqué par le port d’un marcel, donnant l’apparence d’un «redneck». Ces ruraux américains sont souvent associés à un attachement ostentatoire aux symboles américains patriotiques, aux valeurs conservatrices et aux armes.

Le sketch en question 👇

Vidéo: watson

Postée mercredi sur Twitter, la vidéo cumule à ce jour plus de 165 millions de vues. Avec une telle exposition, la controverse ne s’est pas fait attendre: certains internautes reprochent à Druski d’avoir eu recours au «white face» en se grimant en blanc.

Alors que certains internautes saluent le réalisme et le soin apporté au maquillage, d’autres s’indignent et voient dans cette performance une provocation, allant jusqu’à la comparer aux controverses historiques liées au «blackface».

«Question innocente: si Druski fait ça en tant que noir, puis-je faire un black face en tant que blanc?»
Un internaute
«Est-ce raciste?»
Un internaute
«Il doit être cancel, c'est horrible!»
Un internaute

Un habitué de la controverse

Druski n’en est pas à son coup d’essai. L’humoriste, connu pour ses vidéos virales où il se glisse dans des personnages plus extravagants les uns que les autres, avait déjà attiré l’attention du public quelques mois plus tôt.

En mai dernier, il avait publié sur ses réseaux sociaux un sketch dans lequel il apparaissait grimé de la même manière, arborant un maquillage qui blanchissait sa peau et lui donnait une apparence radicalement différente de son teint naturel. Cette mise en scène avait aussi suscité un flot de réactions contrastées : certains y avaient vu une performance comique audacieuse, tandis que d’autres l'avaient critiqué, jugeant ce type d'humour inapproprié.

Le sketch du mois de mai 👇

Vidéo: instagram
La meilleure vue pour les aurores boréales est dans l'ISS
Video: watson
