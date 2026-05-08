bien ensoleillé21°
DE | FR
burger
International
Police

Prise d'otages dans une banque en Allemagne

Police puts a submachine gun into a car in front of a bank branch after a hostage-taking in Sinzig, Germany, Friday, May 8, 2026. (AP Photo/Michael Probst) Germany Bank
Keystone

Une prise d'otages a eu lieu dans une banque en Allemagne

Un établissement bancaire de Sinzig a été attaqué ce vendredi. Le ou les auteurs sont en fuite.
08.05.2026, 11:5308.05.2026, 15:40

Une prise d'otages est survenu dans une banque à Sinzig, une petite ville de l'ouest de l'Allemagne, a indiqué vendredi à l'AFP la police. Il y aurait «plusieurs preneurs d'otages et otages à l'intérieur de la banque» et le «chauffeur d'un fourgon blindé» figurerait parmi les victimes, a indiqué la police de Coblence dans un communiqué.

L'incident s'est depuis terminé sans faire de blessé. Le ou les suspects sont en fuite

A cause des braqueurs, on aura moins de bancomats en Suisse

Selon un communiqué de la police de Coblence, les policiers ont pénétré la banque ont et fouillé le bâtiment, parvenant à libérer deux personnes «indemnes».

«L'auteur ou les auteurs ont quitté les lieux par un moyen encore inconnu, immédiatement après avoir enfermé ces personnes dans la salle des coffres»

Un précédent braquage fin 2025

Selon le média Bild, un occupant d'un fourgon blindé aurait été intercepté et menacé devant la banque ce matin. Des images publiées par le journal montraient des policiers casqués, portant des gilets pare-balles, et munis de fusils automatiques.

Fin 2025, un braquage avait eu lieu dans une banque à Gelsenkirchen, une autre ville de l'ouest de l'Allemagne, provoquant un préjudice de 30 millions d'euros selon la police. Aucune victime n'avait été à déplorer. (jzs/ats/afp)

L'actu internationale jour et nuit
«Le but n'est pas de nous garder en prison»: il raconte la torture en Syrie
1
«Le but n'est pas de nous garder en prison»: il raconte la torture en Syrie
de Alyssa Garcia
Benjamin Netanyahou a été soigné en secret
Benjamin Netanyahou a été soigné en secret
En Ukraine, le prince Harry reproduit une action mythique de Lady Di
En Ukraine, le prince Harry reproduit une action mythique de Lady Di
L'argent des riches fuit Dubaï pour la Suisse: voici ce que ça implique
5
L'argent des riches fuit Dubaï pour la Suisse: voici ce que ça implique
Cette innovation ukrainienne bouleverse l’approvisionnement militaire
Cette innovation ukrainienne bouleverse l’approvisionnement militaire
de Thomas Wanhoff
La Chine voit la guerre de Trump comme «un moteur du déclin» américain
5
La Chine voit la guerre de Trump comme «un moteur du déclin» américain
de Bojan Stula
Thèmes
Ce taureau court au milieu d'une banque et provoque le chaos
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
La Russie appelle les ambassades étrangères à évacuer Kiev
L'Ukraine doit s'attendre à des frappes sur sa capitale en cas de perturbation des célébrations à Moscou le 9 mai prochain. Les «centres de décision» sont également menacés.
La Russie a exhorté mercredi les ambassades étrangères à assurer «l'évacuation en temps voulu» de leur personnel et de leurs ressortissants à Kiev avant des «frappes de représailles» inévitables si l'Ukraine venait à perturber la fête de la victoire le 9 mai. La Russie et l'Ukraine se sont parallèlement accusées d'avoir poursuivi leurs attaques, malgré un cessez-le-feu unilatéral qu'avait proposé Kiev à compter de mercredi 00h00 (23h00 en Suisse mardi).
L’article