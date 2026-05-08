Une prise d'otages a eu lieu dans une banque en Allemagne
Une prise d'otages est survenu dans une banque à Sinzig, une petite ville de l'ouest de l'Allemagne, a indiqué vendredi à l'AFP la police. Il y aurait «plusieurs preneurs d'otages et otages à l'intérieur de la banque» et le «chauffeur d'un fourgon blindé» figurerait parmi les victimes, a indiqué la police de Coblence dans un communiqué.
L'incident s'est depuis terminé sans faire de blessé. Le ou les suspects sont en fuite
Selon un communiqué de la police de Coblence, les policiers ont pénétré la banque ont et fouillé le bâtiment, parvenant à libérer deux personnes «indemnes».
Un précédent braquage fin 2025
Selon le média Bild, un occupant d'un fourgon blindé aurait été intercepté et menacé devant la banque ce matin. Des images publiées par le journal montraient des policiers casqués, portant des gilets pare-balles, et munis de fusils automatiques.
Fin 2025, un braquage avait eu lieu dans une banque à Gelsenkirchen, une autre ville de l'ouest de l'Allemagne, provoquant un préjudice de 30 millions d'euros selon la police. Aucune victime n'avait été à déplorer. (jzs/ats/afp)