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Une prise d'otages a eu lieu dans une banque en Allemagne

Un établissement bancaire de Sinzig a été attaqué ce vendredi. Le ou les auteurs sont en fuite.

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Une prise d'otages est survenu dans une banque à Sinzig, une petite ville de l'ouest de l'Allemagne, a indiqué vendredi à l'AFP la police. Il y aurait «plusieurs preneurs d'otages et otages à l'intérieur de la banque» et le «chauffeur d'un fourgon blindé» figurerait parmi les victimes, a indiqué la police de Coblence dans un communiqué.

L'incident s'est depuis terminé sans faire de blessé. Le ou les suspects sont en fuite

Selon un communiqué de la police de Coblence, les policiers ont pénétré la banque ont et fouillé le bâtiment, parvenant à libérer deux personnes «indemnes».

«L'auteur ou les auteurs ont quitté les lieux par un moyen encore inconnu, immédiatement après avoir enfermé ces personnes dans la salle des coffres»

Un précédent braquage fin 2025

Selon le média Bild, un occupant d'un fourgon blindé aurait été intercepté et menacé devant la banque ce matin. Des images publiées par le journal montraient des policiers casqués, portant des gilets pare-balles, et munis de fusils automatiques.

Fin 2025, un braquage avait eu lieu dans une banque à Gelsenkirchen, une autre ville de l'ouest de l'Allemagne, provoquant un préjudice de 30 millions d'euros selon la police. Aucune victime n'avait été à déplorer. (jzs/ats/afp)