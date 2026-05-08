Prise d'otages en cours dans une banque en Allemagne

Des malfrats ont attaqué un établissement bancaire à Sinzig ce vendredi. Plusieurs otages seraient à l'intérieur.

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Une prise d'otages est en cours dans une banque à Sinzig, une petite ville de l'ouest de l'Allemagne, a indiqué vendredi à l'AFP la police. Il y aurait «plusieurs preneurs d'otages et otages à l'intérieur de la banque» et le «chauffeur d'un fourgon blindé» figurerait parmi les victimes, a précisé la police de Coblence dans un communiqué.

Selon cette source, il s'agit d'une «importante opération de police» et «un périmètre de sécurité a été mis en place autour de la banque, située en plein centre-ville.

La police a précisé qu'il n'y avait «actuellement aucun danger pour les personnes se trouvant en dehors de la zone bouclée». Elle n'était pas en mesure de fournir plus d'informations pour le moment.

Un important dispositif policier a été déployé sur place. Image: t-online

Un précédent braquage fin 2025

Selon le média Bild, un occupant d'un fourgon blindé aurait été intercepté et menacé devant la banque ce matin. Des images publiées par le journal montraient des policiers casqués, portant des gilets pare-balles, et munis de fusils automatiques.

Fin 2025, un braquage avait eu lieu dans une banque à Gelsenkirchen, une autre ville de l'ouest de l'Allemagne, provoquant un préjudice de 30 millions d'euros selon la police. Aucune victime n'avait été à déplorer. (jzs/ats/afp)