Minneapolis: retrait de 700 agents fédéraux de l’immigration

Minneapolis: Washington recule

Après des semaines d’opérations musclées et une émotion nationale, Washington annonce un retrait partiel à Minneapolis, sans dire clairement ce qui va suivre.
04.02.2026, 16:1904.02.2026, 16:19
Federal agents conduct immigration enforcement operations, on Tuesday, Feb. 3, 2026, in Minneapolis. (AP Photo/Ryan Murphy) Immigration Enforcement Minnesota
ICE, le 3 février à Minneapolis.Keystone

L'émissaire de Donald Trump à Minneapolis, Tom Homan, a annoncé mercredi le retrait de 700 policiers de l'immigration. Il a aussi dit qu'il resterait sur place tant que «tout ne serait pas terminé» dans cette ville, secouée par la mort de deux manifestants.

«Nous n'avons jamais eu ce genre de coopération à ce niveau» avec les autorités locales, s'est également félicité Tom Homan lors d'une conférence de presse. Il n'a pas précisé s'il s'agissait d'un retrait de la seule ville de Minneapolis ou de l'Etat du Minnesota plus généralement.

Cette voiture de police sème le trouble à Lausanne

Depuis des semaines, des milliers de policiers fédéraux, dont des agents armés et souvent masqués, multiplient les descentes dans la région de Minneapolis pour arrêter les personnes sans-papiers, objectif prioritaire du président américain.

«Nous avons fait des progrès significatifs», a ajouté Tom Homan, affirmant que les agents fédéraux avaient arrêté 139 personnes condamnées pour agression, 87 délinquants sexuels ainsi que 28 membres de gangs.

Leurs méthodes jugées brutales, ainsi que la mort de Renee Good et Alex Pretti, deux manifestants qui s'opposaient à leur présence, tués par balles par des agents fédéraux à Minneapolis, ont provoqué une vive émotion dans le pays. (jah/ats)

«F*ck ICE»: Les vainqueurs des Grammy s'en sont pris à Trump
