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France: Il meurt juste après avoir voté à Annecy

FRANCE. HAUTE-SAVOIE (74) ANNECY. THE OLD TOWN. ENTRANCE TO THE PALAIS DE L&#039;ILE, A FORMER 12TH-CENTURY PRISON LISTED AS A HISTORIC MONUMENT, BEFORE BECOMING THE CURRENT MUSEUM. (Photo by Jean-Pie ...
La petite ville d'Annecy, en France voisine, a été le théâtre d'un décès dramatique le jour du second tour des municipales.Image: ONLY FRANCE

Il meurt juste après avoir voté

Elections municipales en France: un homme décède alors qu'il venait de voter à Annecy.
22.03.2026, 13:3922.03.2026, 13:51

Un homme âgé est décédé d'un malaise cardiaque, dans un bureau de vote à Annecy, en Haute-Savoie, a-t-on appris de la mairie, confirmant une information de France 3.

L'électeur est mort juste après avoir mis son bulletin dans l'urne dimanche.

«Un homme assez âgé qui venait de voter a fait un malaise cardiaque et est décédé», dans le bureau situé au gymnase des Glaisins, «aux alentours de 09h30», a détaillé la responsable de la communication de la mairie.

Fermés pendant plus d'une heure, les bureaux de vote 34, 35 et 36 ont rouvert autour de 10h40. (sda/ats/afp)

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