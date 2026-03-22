La petite ville d'Annecy, en France voisine, a été le théâtre d'un décès dramatique le jour du second tour des municipales. Image: ONLY FRANCE

Il meurt juste après avoir voté

Elections municipales en France: un homme décède alors qu'il venait de voter à Annecy.



Plus de «International»

Un homme âgé est décédé d'un malaise cardiaque, dans un bureau de vote à Annecy, en Haute-Savoie, a-t-on appris de la mairie, confirmant une information de France 3.

L'électeur est mort juste après avoir mis son bulletin dans l'urne dimanche.

«Un homme assez âgé qui venait de voter a fait un malaise cardiaque et est décédé», dans le bureau situé au gymnase des Glaisins, «aux alentours de 09h30», a détaillé la responsable de la communication de la mairie.

Fermés pendant plus d'une heure, les bureaux de vote 34, 35 et 36 ont rouvert autour de 10h40. (sda/ats/afp)