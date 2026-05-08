Une «bombe artisanale» explose dans une école à Rio
L'explosion d'une «bombe artisanale», un engin décrit par les médias locaux comme un tuyau rempli de clous, d'écrous et de boulons, s'est produite dans un centre scolaire de la ville de Belford Roxo, près de Rio de Janeiro au Brésil. Des élèves âgés de 13 à 15 ans ont été blessés.
Dans un communiqué, les pompiers ont dit:
Cours suspendus
Les adolescents «ont subi des blessures légères et devraient sortir de l'hôpital d'ici quelques heures», a indiqué la mairie de Belford Roxo. «Les cours ont été suspendus afin de garantir la sécurité des élèves et du personnel», a-t-elle ajouté dans un communiqué.
La mairie a fait savoir que la zone a été bouclée pendant que la police militaire et une brigade de déminage menaient des investigations «visant à identifier les causes de l'explosion».
Selon le site d'information O Globo, l'engin avait été apporté à l'école par deux élèves. (ag/ats)