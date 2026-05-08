Une bombe a explosé dans un centre scolaire de la ville de Belford Roxo, au Brésil. Image: x

Une «bombe artisanale» explose dans une école à Rio

Un tuyau rempli de clous, d'écrous et de boulons a explosé dans un centre scolaire de la ville de Belford Roxo, au Brésil. Plusieurs enfants ont été blessés.

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L'explosion d'une «bombe artisanale», un engin décrit par les médias locaux comme un tuyau rempli de clous, d'écrous et de boulons, s'est produite dans un centre scolaire de la ville de Belford Roxo, près de Rio de Janeiro au Brésil. Des élèves âgés de 13 à 15 ans ont été blessés.

Dans un communiqué, les pompiers ont dit:

«Selon les premières informations, un matériau explosif aurait détoné dans la cour de l'établissement scolaire après avoir été manipulé par un élève»

Cours suspendus

Les adolescents «ont subi des blessures légères et devraient sortir de l'hôpital d'ici quelques heures», a indiqué la mairie de Belford Roxo. «Les cours ont été suspendus afin de garantir la sécurité des élèves et du personnel», a-t-elle ajouté dans un communiqué.

La mairie a fait savoir que la zone a été bouclée pendant que la police militaire et une brigade de déminage menaient des investigations «visant à identifier les causes de l'explosion».

Selon le site d'information O Globo, l'engin avait été apporté à l'école par deux élèves. (ag/ats)