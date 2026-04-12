Les supporters de Péter Magyar étaient en joie dimanche soir. Keystone

«La Hongrie a choisi l'Europe»: les félicitations affluent

Plusieurs dirigeants européens ont déjà félicité le nouveau premier ministre hongrois, Péter Magyar.

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Les félicitations n'ont pas tardé à émerger dimanche soir pour Péter Magyar et son parti, Tisza, alors même que les résultats des élections législatives hongroises étaient encore loin d'être complets.

Face au nationaliste Viktor Orbán, proche du Russe Vladimir Poutine et soutenu par Donald Trump, Péter Magyar représentait le choix pro-Europe, ce que soulignent différents dirigeants peu après l'annonce de sa victoire.

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«La Hongrie a choisi l'Europe»

s'est réjouie la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen sur X. «Ce soir, le coeur de l'Europe bat un peu plus vite en Hongrie», ajoute-t-elle, estimant que le pays «a repris son chemin européen».

Un coup de fil de Macron

Le président français Emmanuel Macron s'est déjà entretenu avec Péter Magyar, a-t-il indiqué. Il a déclaré sur les réseaux sociaux:

«La France salue une victoire de la participation démocratique, de l'attachement du peuple hongrois aux valeurs de l'Union européenne et pour la Hongrie en Europe.»

Le chancelier allemand Friedrich Merz s'est joint au concert de félicitations, indiquant «se réjouir» de travailler avec les nouvelles autorités. Il a lancé:

«Unissons nos forces pour une Europe forte, sûre et surtout unie»

Le Premier ministre néerlandais Rob Jetten a salué:

«Un nouveau pas pour la Hongrie et l'UE, avec un espoir de rétablissement de la démocratie, de l'Etat de droit et de la coopération européenne.»

C'est une victoire électorale «historique», souligne-t-il.

L'Europe est ravie

Le Suédois Ulf Kristersson parle lui aussi, dimanche soir, d'une victoire «historique» pour Tisza. Il a ajouté:

«Je me réjouis de travailler étroitement avec vous, en tant qu'Alliés et comme membres de l'UE. C'est un nouveau chapitre dans l'histoire de la Hongrie»

En Espagne, le premier ministre Pedro Sánchez a salué «la victoire de l'Europe et des valeurs européennes». (ats/blg/belga/afp/anp)