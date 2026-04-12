«La Hongrie a choisi l'Europe»: les félicitations affluent
Les félicitations n'ont pas tardé à émerger dimanche soir pour Péter Magyar et son parti, Tisza, alors même que les résultats des élections législatives hongroises étaient encore loin d'être complets.
Face au nationaliste Viktor Orbán, proche du Russe Vladimir Poutine et soutenu par Donald Trump, Péter Magyar représentait le choix pro-Europe, ce que soulignent différents dirigeants peu après l'annonce de sa victoire.
s'est réjouie la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen sur X. «Ce soir, le coeur de l'Europe bat un peu plus vite en Hongrie», ajoute-t-elle, estimant que le pays «a repris son chemin européen».
Un coup de fil de Macron
Le président français Emmanuel Macron s'est déjà entretenu avec Péter Magyar, a-t-il indiqué. Il a déclaré sur les réseaux sociaux:
Le chancelier allemand Friedrich Merz s'est joint au concert de félicitations, indiquant «se réjouir» de travailler avec les nouvelles autorités. Il a lancé:
Le Premier ministre néerlandais Rob Jetten a salué:
C'est une victoire électorale «historique», souligne-t-il.
L'Europe est ravie
Le Suédois Ulf Kristersson parle lui aussi, dimanche soir, d'une victoire «historique» pour Tisza. Il a ajouté:
En Espagne, le premier ministre Pedro Sánchez a salué «la victoire de l'Europe et des valeurs européennes». (ats/blg/belga/afp/anp)