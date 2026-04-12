faible pluie
DE | FR
burger
International
Etats-Unis

Elections en Hongrie: voici les premiers résultats

Peter Magyar, the leader of the opposition Tisza party addresses after claiming victory in a parliamentary election in Budapest, Hungary, Sunday, April 12, 2026. (AP Photo/Darko Bandic) Peter Magyar
Viktor Orbán a déjà appelé Péter Magyar pour le féliciter. Keystone

Trump et Poutine n'ont rien pu faire: Viktor Orban est battu

Même avec son manque d'expérience, Peter Magyar est parvenu à battre Viktor Orbán lors des législatives en Hongrie, et malgré les puissants soutiens du premier ministre.
12.04.2026, 21:3512.04.2026, 23:08

Le conservateur pro-européen Peter Magyar a remporté les élections législatives en Hongrie dimanche, avec probablement une supermajorité des deux tiers qui devrait lui laisser les mains libres pour défaire le système installé par le nationaliste Viktor Orban.«Les résultats des élections, bien que non encore définitifs, sont clairs.

Pour nous, ils sont douloureux mais sans ambiguïté. Nous n'avons pas reçu la responsabilité ni la possibilité de gouverner», a dit Viktor Orban depuis son QG de campagne, ajoutant avoir «félicité le parti vainqueur».

Les Hongrois pourraient priver Poutine et Trump d'un célèbre allié

Selon les données du Bureau électoral, après dépouillement des bulletins dans quelques 72% des bureaux de vote, le parti Tisza de Peter Magyar pourrait se prévaloir de 138 des 199 sièges de l'assemblée hongroise contre 54 pour le Fidesz de Viktor Orban.

«Nous sommes optimistes, ou plutôt prudemment optimistes», avait déclaré en début de soirée Peter Magyar dans son QG de campagne où sont réunis plusieurs milliers de supporters.

Parmi eux, Orsolya Rozgonyi s'est dit «vraiment très excitée». «Je suis venue à cet événement pleine d'espoir, donc je pourrais résumer en disant que je suis optimiste quant au changement, bien sûr», ajoute la responsable des ressources humaines de 28 ans.

epa12886014 Vice Chairman of the Tisza Party Mark Radnai (C) speaks at the party&#039;s election night event after the party won a landslide victory in the general elections in Budapest, Hungary, 12 A ...
La Hongrie devrait désormais se rapprocher de l'Europe.Keystone

Le taux de participation qui n'est pas encore définitif à ces élections dont le résultat est scruté par de nombreuses capitales à travers le monde, en particulier en Europe et aux Etats-Unis, était de 77,80% à 18h30, dépassant le précédent record de 70,5% établi lors des législatives de 2002, selon la commission électorale.

Le surcroît de mobilisation a concerné surtout les villes moyennes et les jeunes, selon des analystes.

Son ascension a été fulgurante

Novice en politique, Peter Magyar a réussi en deux ans à construire un mouvement d'opposition capable de faire tomber Viktor Orban qui a forgé un système à son service et celui de ses proches depuis son retour au pouvoir en 2010. Après avoir voté en début de matinée à Budapest, Peter Magyar, 45 ans, avait appelé les Hongrois à se mobiliser pour cette «élection décisive».

A man waves a Hungarian flag as he celebrates in the streets after the announcement of partial results of the Hungarian parliamentary in Budapest, Hungary, Sunday, April 12, 2026. (AP Photo/Denes Erdo ...
La foule est descendue dans la rue à l'annonce des résultats.Keystone

Il a dit ce dimanche:

«Nous choisissons entre l'Est ou l'Ouest, la propagande ou un débat public honnête, la corruption ou une vie publique intègre»
Les bureaux de vote ont fermé en Hongrie, et on a battu un record

Plus tard dans la matinée, il a ajouté:

«Ce soir, le cauchemar que nous avons vécu ces dernières années prendra fin»

Orban voulait y croire

«Je suis là pour gagner», avait déclaré de son côté Viktor Orban après son vote à Budapest, mettant en avant ses amitiés à travers le monde «des Etats-Unis à la Chine, en passant par la Russie et le monde turc» et envoyant une énième pique à Bruxelles, qu'il accuse de vouloir priver la Hongrie de «sa souveraineté».

Vance reprend le récit d’un «complot européen» afin de sauver Orban

Le dirigeant nationaliste a reçu le soutien très appuyé du président américain, Donald Trump qui a multiplié les messages vendredi, promettant de mettre la «puissance économique» des Etats-Unis au service de son «ami» anti-immigration comme lui.

Son vice-président, JD Vance, est venu à Budapest cette semaine vanter ses mérites et critiquer l'ingérence des «bureaucrates de Bruxelles».

Bulcsu Hunyadi, analyste chez Political Capital, a souligné:

«Dans un contexte de tensions accrues, il est devenu plus difficile de présenter Trump comme un garant de stabilité, celui-ci étant perçu par certains comme un facteur d'incertitude sur la scène internationale.»

Viktor Orban, qui a érigé son pays de 9,5 millions d'habitants en modèle de démocratie illibérale, est considéré comme un exemple par de nombreux mouvements d'extrême droite à travers le monde.

Poutine ne l'a pas aidé

Il est également proche du président russe, Vladimir Poutine, et a régulièrement critiqué les sanctions de l'Union européenne contre la Russie depuis qu'elle a envahi l'Ukraine en 2022.

Selon le centre de réflexion américain Center for American Progress:

«C'est une défaite retentissante pour l'autoritarisme, dont l'écho dépasse largement les frontières de la Hongrie. C'est aussi un coup majeur porté à ceux qui voyaient dans le modèle corrompu de Viktor Orban un modèle à suivre, y compris Donald Trump.»

L'UE, dont la Hongrie fait partie depuis 2004, a gelé des milliards d'euros de financements, l'accusant de saper l'Etat de droit.

Que font des expatriés russophones dans les centrales nucléaires suisses?

Durant sa campagne, Viktor Orban a promis de poursuivre sa répression contre les «fausses organisations de la société civile, les journalistes vendus, les juges (et) les politiciens».

Viktor Orban s'est aussi présenté comme un rempart contre l'Ukraine, qu'il accuse de vouloir entraîner les Hongrois dans la guerre. Mais face à la stagnation de l'économie et une corruption devenue trop flagrante, l'argument n'a pas pris, selon des analystes.

(ats/afp)

L'actu internationale jour et nuit
Etats-Unis et Iran s'accordent pour un cessez-le-feu de deux semaines
1
Etats-Unis et Iran s'accordent pour un cessez-le-feu de deux semaines
La Nasa publie la photo d'un sublime coucher de Terre
1
La Nasa publie la photo d'un sublime coucher de Terre
Comment Poutine recrute des soldats jetables
Comment Poutine recrute des soldats jetables
de Thierry Vircoulon
Comment Orban utilise le sentiment anti-ukrainien pour rester au pouvoir
Comment Orban utilise le sentiment anti-ukrainien pour rester au pouvoir
de Ede ZABORSZKY
Thèmes
Voici à quoi ressemblent les nouveaux emojis Apple
1 / 10
Voici à quoi ressemblent les nouveaux emojis Apple

Le coffre au trésor
source: emojipedia
partager sur Facebookpartager sur X
La mission Artemis II a réussi son tour de lune
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
1 Commentaire
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
1
Les Hongrois pourraient priver Poutine et Trump d'un célèbre allié
Ce dimanche, les électeurs hongrois départageront Viktor Orban et Peter Magyar. A Bruxelles, on attend entre espoir et angoisse.
Peu de larmes seraient versées à Bruxelles si le premier ministre hongrois Viktor Orban devait perdre les élections dimanche. Mais son successeur éventuel, davantage pro-européen, ne devrait pas effacer d'un seul trait de plume des années de souverainisme, soulignent diplomates et analystes interrogés.
L’article