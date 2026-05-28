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Patrick Bruel: ça a chauffé dans ce théâtre parisien

Niels Arestrup Funeral - Paris Patrick Bruel during the funeral ceremony of French-Danish actor Niels Arestrup outside the Church of Saint-Roch in Paris, on December 10, 2024. Niels Arestrup, who has ...
Patrick Bruel est visé par quatre plaintes pour viols en France et une enquête judiciaire pour agression sexuelle en Belgique.Image: www.imago-images.de

«Bruel! Violeur!»: ça a chauffé dans ce théâtre parisien

Une représentation théâtrale avec Patrick Bruel a été perturbée par des militantes féministes à Paris. La sécurité est intervenue.
28.05.2026, 09:1128.05.2026, 09:11

Une représentation de la pièce Deuxième partie, dans laquelle joue l'artiste français Patrick Bruel, a été perturbée mercredi soir à Paris par des militantes du collectif féministe Nous Toutes, selon des vidéos publiées sur les réseaux sociaux. Patrick Bruel est actuellement visé par quatre plaintes pour viols en France et une enquête judiciaire pour agression sexuelle en Belgique. Il conteste l'ensemble des faits qui lui sont reprochés.

Ces trois militantes, qui portaient un masque à l'effigie de l'acteur et chanteur, ont crié «Bruel! Violeur!», entraînant l'allumage des lumières dans la salle du théâtre Edouard VII et l'intervention de la sécurité qui les a évacuées, selon des images mises en ligne par le journaliste Clément Lanot et Le Média TV.

Les images 👇

Vidéo: x

«Ce sont plusieurs militantes qui ont voulu faire passer un message très clair: "Bruel, les sales connes te lâcheront pas"», a expliqué à l'AFP une membre du collectif -- qui n'a pas participé à l'action -- sous couvert d'anonymat.

«Le vaste monde de la culture comme ses spectateur.ice.s déroulent le tapis rouge à Patrick Bruel. Qu'attendent les salles de spectacles ? En maintenant sa programmation, elles mettent en danger toutes les femmes qui côtoient de près ou de loin un agresseur présumé», a insisté Nous Toutes dans un communiqué, ajoutant que «le principe de précaution s'impose».

Patrick Bruel accusé de violences sexuelles

Patrick Bruel, qui doit démarrer une tournée le 16 juin au Cirque d'Hiver à Paris, puis passer notamment dans de nombreuses villes françaises, en Suisse et en Belgique, a été invité par plusieurs maires, dont ceux de Paris et Marseille (sud), à renoncer à se produire dans leurs villes. Trois concerts du chanteur, prévus en décembre au Québec (Canada), ont été annulés. (jzs/afp)

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