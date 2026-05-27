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Deux Etats américains s'opposent à ce plan de Trump

President Donald Trump speaks at Rockland Community College, Friday, May 22, 2026, in Suffern, N.Y. (AP Photo/Alex Brandon) Donald Trump
Ces derniers mois, la volonté de redécoupage électoral de Donald Trump s'est heurtée aux réticences de plusieurs Etats.Keystone

Deux Etats américains s'opposent à ce plan de Trump

Le redécoupage électoral voulu par Donald Trump se retrouve freiné par la Caroline du Sud et l'Alabama. Des sénateurs républicains y font notamment obstacle.
27.05.2026, 06:2927.05.2026, 07:27

Les efforts du président américain Donald Trump pour modifier le découpage électoral en faveur des républicains avant les élections législatives de mi-mandat en novembre ont connu un accroc mardi dans deux Etats du sud du pays, la Caroline du Sud et l'Alabama.

En faisant pression en 2025 sur le Texas pour qu'il redessine sa carte électorale en faveur des républicains, Donald Trump a déclenché une vague de redécoupages électoraux à travers le pays, y compris dans des Etats dirigés par des démocrates décidés à répondre coup pour coup, comme la Virginie ou la Californie. En Caroline du Sud, un groupe de sénateurs républicains s'est rallié aux démocrates pour faire échouer un redécoupage de dernière minute qui leur aurait permis de prendre le contrôle du dernier des sept sièges de l'Etat à la chambre des représentants qui leur échappe encore.

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Ce projet visait la circonscription de James Clyburn, un élu noir très influent, seul parlementaire du parti démocrate de cet Etat. Mais le Sénat l'a rejeté après le début mardi du vote anticipé pour les primaires prévues en juin en Caroline du Sud.

April 10, 2026, New York, New York, USA: Congressman JAMES E. CLYBURN speaks at the 35th Anniversary of the National Action Network also known as NAN Convention held at the Sheraton New York Times Squ ...
James ClyburnImage: www.imago-images.de

«Ni ma conscience ni mon bon sens ne me permettent d'interrompre une élection qui a déjà commencé», a déclaré le sénateur républicain Richard Cash dans un communiqué publié par les médias américains.

«Diluer» les voix des électeurs noirs

Quelques heures auparavant, la justice a empêché l'Alabama d'utiliser une nouvelle carte électorale dessinée par les républicains, arguant que ce redécoupage discriminait de façon intentionnelle les électeurs noirs. Une minorité, importante dans cet Etat du Sud (environ 26% de la population), qui vote traditionnellement davantage pour les démocrates que les républicains.

Selon la justice, cette carte répartissait ces électeurs dans différentes circonscriptions «afin de diluer leurs voix, au moins en partie parce qu'ils sont noirs». Les responsables républicains de l'Etat ont annoncé faire appel de cette décision.

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En revanche, en Floride, la justice a rejeté une demande de suspension de la nouvelle carte présentée par le gouverneur républicain Ron DeSantis, qui permettrait à son parti d'obtenir quatre sièges supplémentaires dans cet Etat. Ce redécoupage fait l'objet d'une contestation en justice, qui pourrait en dernière instance être tranchée par la cour suprême de Floride.

FILE - Florida Gov. Ron DeSantis is seen before a roundtable discussion on college sports in the East Room of the White House, March 6, 2026, in Washington. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson, File) Ro ...
Ron DeSantisKeystone

Ces derniers mois, la volonté de redécoupage électoral de Donald Trump s'est heurtée aux réticences de plusieurs Etats où les responsables républicains locaux ont refusé de s'engager dans des tactiques partisanes. Ces refus ont provoqué sa colère et des représailles.

En Indiana, le président américain a ainsi réussi à faire perdre lors des primaires la plupart des élus locaux républicains qui avaient rejeté ses exigences. (jzs/ats)

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