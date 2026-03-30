Voici les plans de la future salle de bal, dévoilés par la maison blanche. Image: GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Sous la salle de bal de la Maison Blanche, une surprise à la James Bond

L'armée américaine construit un «gros complexe» militaire sous la future salle de bal de la Maison Blanche, a annoncé Donald Trump dimanche soir.



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Donald Trump a annoncé dimanche soir que l'armée américaine était en train de construire un «gros complexe» militaire sous la monumentale salle de bal qu'il fait ériger à la Maison Blanche.

«Actuellement, l'armée construit un gros complexe sous la salle de bal (...) tout se passe très bien, nous sommes même en avance sur le calendrier»

Le président a déclaré le chef de l'Etat depuis l'avion le ramenant de son week-end en Floride, en montrant des plans de la salle de bal à la presse.

«La salle de bal fait en réalité office d'abri pour tout ce qui est construit en-dessous par les militaires, y compris vis-à-vis de drones ou d'autres choses»

Il a ajouté que cela avait «fuité récemment à la suite d'un procès ridicule» intenté contre le chantier.

Aile entière détruite au bulldozer

En octobre, l'ancien promoteur immobilier a fait détruire au bulldozer une aile entière du siège de la présidence à Washington.

Il fait bâtir à la place une salle de bal censée accueillir jusqu'à 1000 personnes, pour des réceptions diverses et des dîners en l'honneur de dignitaires étrangers.

Donald Trump évoque très fréquemment, avec force et détails, ces travaux qui ont soulevé de nombreuses critiques.

«Nous utilisons de l'onyx et des pierres qui sont incroyables»

«Nous utilisons de l'onyx et des pierres qui sont incroyables», a-t-il ainsi récemment déclaré lors d'une conférence de presse en partie dédiée à la guerre au Moyen-Orient.

Le projet, l'un des plus ambitieux menés sur ce célèbre site depuis plus d'un siècle, n'a cessé de prendre de l'ampleur. Son budget prévisionnel, financé par des dons privés, est passé de 200 millions à 400 millions de dollars.

Soucieux d'imprimer sa marque sur la capitale américaine, Donald Trump a fait renommer «Trump-Kennedy Center» une salle de spectacle emblématique.

Il projette aussi de faire construire une grande arche à Washington, inspirée de l'Arc de triomphe de Paris. (sda/ats/afp)