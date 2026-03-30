Sous la salle de bal de la Maison Blanche, une surprise à la James Bond
Donald Trump a annoncé dimanche soir que l'armée américaine était en train de construire un «gros complexe» militaire sous la monumentale salle de bal qu'il fait ériger à la Maison Blanche.
Le président a déclaré le chef de l'Etat depuis l'avion le ramenant de son week-end en Floride, en montrant des plans de la salle de bal à la presse.
Il a ajouté que cela avait «fuité récemment à la suite d'un procès ridicule» intenté contre le chantier.
Aile entière détruite au bulldozer
En octobre, l'ancien promoteur immobilier a fait détruire au bulldozer une aile entière du siège de la présidence à Washington.
Il fait bâtir à la place une salle de bal censée accueillir jusqu'à 1000 personnes, pour des réceptions diverses et des dîners en l'honneur de dignitaires étrangers.
Donald Trump évoque très fréquemment, avec force et détails, ces travaux qui ont soulevé de nombreuses critiques.
«Nous utilisons de l'onyx et des pierres qui sont incroyables», a-t-il ainsi récemment déclaré lors d'une conférence de presse en partie dédiée à la guerre au Moyen-Orient.
Le projet, l'un des plus ambitieux menés sur ce célèbre site depuis plus d'un siècle, n'a cessé de prendre de l'ampleur. Son budget prévisionnel, financé par des dons privés, est passé de 200 millions à 400 millions de dollars.
Soucieux d'imprimer sa marque sur la capitale américaine, Donald Trump a fait renommer «Trump-Kennedy Center» une salle de spectacle emblématique.
Il projette aussi de faire construire une grande arche à Washington, inspirée de l'Arc de triomphe de Paris. (sda/ats/afp)