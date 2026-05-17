Deux rivaux de Starmer font une proposition choc pour le Royaume-Uni

Les travaillistes Wes Streeting (à gauche) et Andy Burnham (à droite) visent tous les deux le poste de premier ministre du Royaume-Uni. Image: Keystone / Montage Watson

Andy Burnham et Wes Streeting briguent le poste de premier ministre du Royaume-Uni en remplacement de Keir Starmer. Tous deux se sont positionnés en faveur d'un retour dans l'Union européenne.

Thomas Wanhoff / t-online

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Au Royaume-Uni, la chute du premier ministre Keir Starmer semble se rapprocher. Ses concurrents au sein du Labour se sont tous deux exprimés en faveur d’un retour dans l’Union européenne. Les travaillistes Andy Burnham et Wes Streeting souhaitent tous deux revenir sur le Brexit s’ils devaient un jour s’installer au 10 Downing Street.

Une «erreur catastrophique» selon Streeting

Une lutte de pouvoir fait actuellement rage au sein du parti travailliste. Keir Starmer est critiqué, notamment en raison de scandales liés au personnel politique et de décisions comme la réduction des subventions destinées à l’aide hivernale. Selon le Daily Mail, il se serait déjà résigné à démissionner, mais souhaiterait choisir lui-même le moment et la manière de son départ.

A propos de la crise britannique 👇 Wes Streeting démissionne et menace l'avenir de Keir Starmer

Dans un discours prononcé samedi, Wes Streeting, qui a quitté il y a quelques jours son poste de ministre de la Santé et brigue le poste de son collègue, a appelé le Royaume-Uni à réintégrer l’Union européenne et déclaré:

«L'avenir de la Grande-Bretagne se trouve en Europe»

Il a également qualifié la sortie de l’UE d’«erreur catastrophique» et ajouté que le Royaume-Uni avait besoin d’une nouvelle «relation spéciale» avec le bloc commercial.

Burnham pour un nouveau référendum

Le maire de Manchester Andy Burnham a lui aussi affiché ses ambitions pour succéder à Keir Starmer. Selon le The Daily Telegraph, il a de nouveau annoncé qu’en cas de victoire, il ramènerait le Royaume-Uni dans l’Union européenne. Lors du congrès du Parti travailliste l’an dernier déjà, il avait lancé:

«A long terme, je veux être honnête et le dire très clairement, je souhaite revenir dans l’Union. J’espère vivre assez longtemps pour voir ce pays réintégrer l’UE»

Toutefois, selon le journal britannique, l’entourage d'Andy Burnham souhaite qu’un nouveau référendum serve de base à cette démarche.

Farage veut conserver le Brexit

Durant une campagne électorale, les deux hommes devraient cependant surtout se concentrer sur les problèmes intérieurs du pays. La hausse des prix, la crise du système de santé et l’immigration préoccupent davantage les citoyens qu’un éventuel retour dans l’UE.

De son côté, Reform UK, du leader de droite Nigel Farage, a déjà annoncé vouloir faire campagne contre une nouvelle adhésion. Nigel Farage avait été l’une des figures de proue de la campagne en faveur du Brexit. Son parti a progressé dans les derniers sondages et lors des dernières élections locales, où le parti travailliste de Keir Starmer avait subi de lourdes défaites. (trad. btr)