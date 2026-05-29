La Roumanie affirme avoir été touchée par un drone russe. Image: AFP

Cette frappe russe pourrait déclencher une «grave escalade»

Une drone russe s'est écrasé vendredi sur un immeuble en Roumanie, pays membre de l'Otan. Les autorités locales dénoncent un «acte irresponsable» qui «met en danger sécurité collective» de l'alliance.

Ani SANDU, bucarest/afp

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La Roumanie, pays membre de l'Otan, a dénoncé vendredi une «grave et irresponsable escalade» après la chute d'un drone russe sur un immeuble résidentiel qui a fait deux blessés légers à Galati, près de la frontière avec l'Ukraine. Kiev a pour sa part accusé la Russie d'avoir attaqué avec un drone, en mer Noire, un cargo turc qui quittait le port ukrainien d'Odessa, blessant deux membres de l'équipage.

Selon le ministère roumain de la Défense, la Russie a attaqué dans la nuit de jeudi à vendredi à l'aide de drones «des cibles civiles et des infrastructures en Ukraine, près de la frontière fluviale avec la Roumanie». «L'un de ces drones a pénétré dans l'espace aérien roumain, a été suivi par radar jusqu'à la partie sud de la ville de Galati, puis s'est écrasé sur le toit d'un immeuble d'habitation, provoquant un incendie», a écrit le ministère dans un communiqué, dénonçant un «acte irresponsable» qui «met en danger non seulement la sécurité des citoyens roumains mais aussi la sécurité collective de l'Otan».

Selon les services de secours roumains, la totalité de la charge du drone a explosé et les deux occupants de l'appartement touché, qui ont pu évacuer le bâtiment par leurs propres moyens, ont été pris en charge médicalement sur place pour des écorchures. «Cet incident constitue une grave et irresponsable escalade de la part de la Fédération de Russie», a dénoncé le ministère roumain des Affaires étrangères dans un communiqué.

L'immeuble en flammes x

«La Roumanie a informé ses alliés et le secrétaire général de l'Otan de la situation et a demandé que des mesures soient prises pour accélérer le transfert de moyens de lutte contre les drones» vers son territoire, a-t-il ajouté Des incursions de drones en Roumanie ont été détectées à plusieurs reprises depuis le début de l'offensive russe contre l'Ukraine voisine en février 2022, mais c'est la première fois qu'un de ces engins s'abat sur un immeuble résidentiel.

Appels à évacuer les ambassades à Kiev

De son côté, la marine ukrainienne a accusé la Russie d'avoir attaqué avec un drone un cargo turc parti d'Odessa (sud). «Deux membres d'équipage blessés ont été rapidement évacués par des bateaux de la marine des Forces armées ukrainiennes et transportés vers un centre médical», a-t-elle affirmé.

La Russie fait planer depuis plusieurs jours la menace d'une escalade dans ses attaques sur l'Ukraine, pour se venger d'une frappe ukrainienne ayant tué, selon Moscou, 21 personnes dans un lycée en territoire ukrainien occupé. La diplomatie russe a ainsi appelé lundi les ressortissants étrangers vivant à Kiev, dont les personnels diplomatiques, à quitter la capitale ukrainienne avant de nouveaux bombardements.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, des bombardements russes ont fait trois blessés dans la région ukrainienne de Kherson, deux dans celle de Zaporijjia et un dans celle de Dnipropetrovsk, selon les autorités.

La Russie ferait dévier des drones ukrainiens vers l'UE

Le week-end dernier, la Russie avait déclenché une vague de frappes dévastatrice contre le pays, employant plus de 600 drones, environ 35 missiles balistiques et une cinquantaine de missiles de croisière. A la suite de quoi le président ukrainien Volodymyr Zelensky a imploré les Etats-Unis de fournir à son pays davantage de missiles pour ses systèmes de défense aérienne Patriot, seuls capables d'abattre des missiles balistiques.

Côté russe, le ministère de la Défense a annoncé l'interception dans la nuit de jeudi à vendredi de 208 drones ukrainiens au-dessus du pays. Le gouverneur de la région de Iaroslavl, Mikhaïl Evraïev, a indiqué que plusieurs drones avaient touché un dépôt de carburant industriel, provoquant un incendie mais sans faire de blessé.

La Lettonie, frontalière de la Russie et du Bélarus allié de Moscou, s'est pour sa part dotée jeudi d'un nouveau gouvernement, deux semaines après la chute du précédent pour cause d'intrusions de drones ayant mis en lumière les faiblesses de la défense aérienne du pays. En visite à Vilnius cette semaine, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a fait porter la responsabilité de ces violations à la Russie, l'accusant de chercher à «déstabiliser les sociétés démocratiques» de l'UE.

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Selon les Européens en effet, la Russie fait dévier délibérément de leur trajectoire des drones ukrainiens destinés à frapper des installations industrielles et des terminaux pétroliers dans la région de Saint-Pétersbourg, située sur le golfe de Finlande. Ces incidents n'ont fait ni victimes ni dégâts matériels significatifs. Mais ils ont mis au jour les carences des défenses aériennes des pays baltes, impuissantes à neutraliser un drone errant avant sa chute sur leur territoire.