ciel couvert15°
DE | FR
burger
International
Politique

Edouard Philippe est soupçonné de détournement de fonds publics

Edouard Philippe est soupçonné de détournement de fonds publics

Un juge d'instruction va enquêter sur Edouard Philippe pour des faits présumés de détournement de fonds publics.
19.05.2026, 18:3219.05.2026, 18:35

Un juge d'instruction va enquêter sur Edouard Philippe pour des faits présumés de détournement de fonds publics, favoritisme, prise illégale d'intérêt et concussion (malversation d'un fonctionnaire) au Havre, ville dont il est maire, a indiqué mardi le Parquet national financier (PNF), sollicité par l'AFP. Une lanceuse d'alerte avait dénoncé ces faits présumés en septembre 2023 auprès du PNF, qui avait ouvert une enquête et mené des perquisitions en avril 2024.

Puis elle avait déposé une plainte en juin 2025 avec constitution de partie civile. Les faits sont contestés depuis le début par l'ancien Premier ministre et actuel maire Horizons du Havre.

Développement suit.

(afp)

L'actu internationale jour et nuit
Voici la liste des pays touchés par des cas de Hantavirus
Voici la liste des pays touchés par des cas de Hantavirus
«L’Ukraine a trouvé la formule»: Poutine serait inquiet
«L’Ukraine a trouvé la formule»: Poutine serait inquiet
de Christoph Cöln
Des appels implicites à tuer Trump deviennent viraux et des stars s'y mettent
1
Des appels implicites à tuer Trump deviennent viraux et des stars s'y mettent
de Bojan Stula
La guerre «pas finie» pour Netanyahou ++ Réunion sur le détroit d'Ormuz
La guerre «pas finie» pour Netanyahou ++ Réunion sur le détroit d'Ormuz
de Team watson
Thèmes
Plusieurs baigneurs ont posé sur la carcasse de la baleine à bosse Timmy
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Comment Zelensky contourne discrètement Trump à Washington
Alors que le Pentagone encense soudainement l'armée ukrainienne en modèle militaire, le Congrès américain force un vote sur de nouvelles aides militaires à l'Ukraine se chiffrant en milliards.
Il y a quelques mois encore, la ligne du second gouvernement Trump semblait claire: pression sur Kiev, ménagements envers Poutine et livraisons d'armes à l'Ukraine uniquement contre paiement comptant par les alliés européens. L'attention de Donald Trump, elle, reste fixée sur un accord avec Moscou.
L’article