Edouard Philippe est soupçonné de détournement de fonds publics

Un juge d'instruction va enquêter sur Edouard Philippe pour des faits présumés de détournement de fonds publics.

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Un juge d'instruction va enquêter sur Edouard Philippe pour des faits présumés de détournement de fonds publics, favoritisme, prise illégale d'intérêt et concussion (malversation d'un fonctionnaire) au Havre, ville dont il est maire, a indiqué mardi le Parquet national financier (PNF), sollicité par l'AFP. Une lanceuse d'alerte avait dénoncé ces faits présumés en septembre 2023 auprès du PNF, qui avait ouvert une enquête et mené des perquisitions en avril 2024.

Puis elle avait déposé une plainte en juin 2025 avec constitution de partie civile. Les faits sont contestés depuis le début par l'ancien Premier ministre et actuel maire Horizons du Havre.

Développement suit.

(afp)