Poupées sexuelles: les problèmes continuent pour Shein
Shein devra s’expliquer devant les députés après la mise en vente de poupées sexuelles au format enfant.
Le géant asiatique de l'e-commerce Shein a été "convoqué devant les députés sous quinze jours" après la vente, sur son site, de poupées sexuelles d’apparence enfantine, a déclaré lundi dans un communiqué le rapporteur de la mission d'information sur les contrôles des produits importés en France.
Cette audition "«doit permettre d'obtenir des réponses précises sur la transparence des chaînes d'approvisionnement de Shein, ses procédures de contrôle interne et les mesures correctrices mises en œuvre à la suite de cet incident particulièrement grave», écrit Antoine Vermorel-Marques dans le communiqué, qui rappelle que Shein doit ouvrir un magasin au BHV de Paris mercredi. (jah/afp)
