Poupées sexuelles: les problèmes continuent pour Shein

Shein devra s’expliquer devant les députés après la mise en vente de poupées sexuelles au format enfant.

Plus de «International»

Le géant asiatique de l'e-commerce Shein a été "convoqué devant les députés sous quinze jours" après la vente, sur son site, de poupées sexuelles d’apparence enfantine, a déclaré lundi dans un communiqué le rapporteur de la mission d'information sur les contrôles des produits importés en France.

Shein face à la colère des députés français pour ces poupées. Image: www.imago-images.de

Cette audition "«doit permettre d'obtenir des réponses précises sur la transparence des chaînes d'approvisionnement de Shein, ses procédures de contrôle interne et les mesures correctrices mises en œuvre à la suite de cet incident particulièrement grave», écrit Antoine Vermorel-Marques dans le communiqué, qui rappelle que Shein doit ouvrir un magasin au BHV de Paris mercredi. (jah/afp)