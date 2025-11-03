ciel clair10°
Poupées sexuelles: les problèmes continuent pour Shein

Shein devra s’expliquer devant les députés après la mise en vente de poupées sexuelles au format enfant.
03.11.2025, 16:1603.11.2025, 16:16

Le géant asiatique de l'e-commerce Shein a été "convoqué devant les députés sous quinze jours" après la vente, sur son site, de poupées sexuelles d’apparence enfantine, a déclaré lundi dans un communiqué le rapporteur de la mission d'information sur les contrôles des produits importés en France.

Shein sex dolls in the shape of a little girl sold on the e-commerce giants website November 2, 2025 The French fraud authorities have alerted the Paris public prosecutors office after discovering tha ...
Shein face à la colère des députés français pour ces poupées.Image: www.imago-images.de

Cette audition "«doit permettre d'obtenir des réponses précises sur la transparence des chaînes d'approvisionnement de Shein, ses procédures de contrôle interne et les mesures correctrices mises en œuvre à la suite de cet incident particulièrement grave», écrit Antoine Vermorel-Marques dans le communiqué, qui rappelle que Shein doit ouvrir un magasin au BHV de Paris mercredi. (jah/afp)

C'est quoi ces poupées bizarres qui font le buzz?
Deux policiers écroués pour viol à Bobigny
Accusés de viol sur une femme détenue dans une geôle du tribunal de Bobigny, deux policiers ont été mis en examen et placés en détention provisoire, a annoncé la procureure de Paris Laure Beccuau.
Les deux policiers accusés de viol par une femme dans une geôle du tribunal de Bobigny ont été mis en examen et placés en détention provisoire samedi, a annoncé la procureure de Paris Laure Beccuau dans un communiqué.
