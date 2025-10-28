en partie ensoleillé14°
Suisse
Temu

Temu et Shein accusés de «mettre en danger les enfants suisses»

Temu ouvre sa plateforme aux commerces suisses.
Le chiffre d'affaires du seul Temu s'élèverait à 700 millions de francs en Suisse.Image: www.imago-images.de

Quatre associations de commerçants suisses épinglent Temu, Shein et Aliexpress au travers d'une nouvelle étude. Ils pointent un double danger pour les consommateurs et dénoncent l'attitude du Conseil fédéral.
28.10.2025, 12:3428.10.2025, 12:34

«Des résultats alarmants»: c'est ce que communique l'Association suisse des jouets (ASJ) en diffusant une nouvelle étude représentative sur les habitudes de consommation des Suisses, en matière de jouets et de vêtements.

Menée pour le compte de quatre associations, Commerce Suisse, SENS eRecycling, l'Association suisse des jouets et la Swiss Retail Federation, l'étude pointe que les Suisses ne s'embarrassent pas des questions «morales et éthiques» lors de leurs achats en ligne:

«L'attrait des bas prix est le plus fort»
Ce paradoxe suisse qui fait le bonheur de Temu

Et ce constat est similaire pour toutes les tranches d'âge:

«Contrairement à l'opinion courante, les jeunes ne sont pas les seuls à se fournir sur des marchés étrangers comme Temu et Shein. Chez Temu, par exemple, les 30-60 ans sont particulièrement actifs. Dans le domaine de la mode, en revanche, les jeunes ont une nette préférence pour Shein et Zalando.»

Ce qui frappe dans cette étude et fait figure de paradoxe, c'est aussi le manque de confiance dans ces plateformes à bas prix: seuls 25% des consommateurs indiquent avoir «toute confiance» dans les plateformes à bas coûts étrangères, contre 89% pour les commerçants en lignes helvétiques. Mais ce manque de confiance ne semble pas peser lourd face aux prix pratiqués.

L'étude pointe par ailleurs les risques bien réels liés à ces achats:

«Les risques sanitaires liés à l'achat de jouets, de vêtements, de chaussures et d'accessoires dans des boutiques en ligne situées dans des pays lointains demeurent manifestement sous-évalués.»
Angela Bearth, responsable de l'étude chez HF Partners
Temu: un commerçant suisse décide de tout dévoiler

Hans-Christian von der Crone, président de l'Association suisse des jouets, rappelle que «plus de 80% des jouets» vendus en Suisse sur Temu ou Aliexpress ne «seraient pas autorisés dans le commerce de détail suisse»:

Le président de l'ASJ estime que «la sécurité des enfants est manifestement en danger» et fustige l'attitude du Conseil fédéral:

«Il est incompréhensible que le Conseil fédéral s’en remette cyniquement au sens individuel des responsabilités pour régler les importations privées de jouets. De plus, les bambins mettent souvent les jouets à la bouche et sont particulièrement sensibles aux substances nocives.»
Comment Temu et Shein entrent dans votre tête pour vous faire acheter

Au-delà des seuls risques immédiats pour la santé, le rapport pointe deux facteurs de distorsion de la concurrence qui contribue à augmenter l'écart des prix pour les produits des commerçants suisses:

  1. La TVA payée par les vendeurs helvétiques,
  2. La contribution anticipée au recyclage.

Car les fournisseurs étrangers échappent à cette dernière taxe. Dans les faits les coûts du recyclage professionnel de ces «importations gratuites» sont donc réglés par la collectivité. Dagmar Jenni, la directrice de Swiss Retail Federation, parle même de subventions helvétiques à Temu et consorts:

«Ce contournement systématique des réglementations équivaut à une subvention de plusieurs millions de francs en faveur des fournisseurs étrangers, au détriment des entreprises suisses honnêtes.»
Un Temu physique? Ce féroce discounter débarque en Suisse

Le Conseil fédéral et le parlement sont donc appelés à agir pour mettre fin à cette situation que les quatre associations jugent injuste. Elles «exigent que les responsables politiques mettent enfin un terme à la discrimination dont sont victimes les commerçants nationaux et qu'ils offrent des conditions de concurrence équitables à tous les acteurs du marché.»

Car les plateformes en ligne étrangères et les commerçants suisses devraient «se plier aux mêmes normes et règles d'application aux titres de la sécurité des produits, de la perception des impôts et des taxes environnementales.» (hun)

