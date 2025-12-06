en partie ensoleillé
Quatre Romands sont morts dans un dramatique accident en France

La police avait communiqué sur le drame samedi matin. Il s'avère que les quatre victimes sont fribourgeoises.
06.12.2025, 16:4206.12.2025, 16:42

Quatre jeunes Fribourgeois de 16 à 18 ans ont été tués vendredi soir en France à Collonges, dans l'Ain, dans un accident de la route impliquant un seul véhicule. La police fribourgeoise a été informée du drame vers 01h00 dans la nuit de vendredi à samedi et mandatée pour annoncer les décès aux familles.

La voiture était immatriculée en Suisse, a indiqué samedi le parquet de Bourg-en-Bresse. Les victimes étaient domiciliées dans les districts de la Veveyse et de la Sarine, a précisé à Keystone-ATS le chef de la communication de la police fribourgeoise Martial Pugin, confirmant une information des médias fribourgeois et du Blick. Il s'agit de trois jeunes hommes, l'un âgé de 16 ans et deux de 18 ans, ainsi que d'une femme de 18 ans.

La voiture des jeunes gens, qui roulait sur la départementale 984B, a fait une sortie de route peu après 22h30 au niveau d'un rond-point sur la commune de Collonges, située dans la zone frontalière avec la Suisse, avant de s'embraser, ont souligné les gendarmes.

«A la suite du choc, le véhicule a pris feu (...). Malgré l'intervention des sapeurs-pompiers suite à un appel au 18, tous les occupants ont été déclarés décédés», a ajouté la préfecture. Une enquête a été ouverte pour connaître les circonstances de l'accident, selon la gendarmerie.

La police fribourgeoise, pour annoncer les décès aux familles, a reçu l'appui de l'équipe mobile d'urgences psycho-sociales (Emups), a précisé Martial Pugin.

Selon le Dauphiné Libéré, les victimes étaient parties dans la soirée pour aller passer le week-end à Paris.

La voiture, a précisé le journal, a fait des tonneaux sur plusieurs mètres en traversant un petit ruisseau avant de terminer sa course dans un bosquet. (ats/afp)

