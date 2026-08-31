Les lieux de l'accident du funiculaire Gloria à Lisbonne, au Portugal, le 4 septembre 2025. Image: EPA LUSA

Lisbonne fait le bilan un an après le drame du funiculaire

La capitale portugaise annonce vouloir remplacer l'ascenseur emblématique de la Gloria par un projet «moderne» et «robuste». En septembre dernier, un accident a fait 16 morts à cause d'un câble qui n'était pas aux normes.

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Un an après l'accident de funiculaire qui a fait 16 morts à Lisbonne, la ville et sa compagnie de transports en commun ont annoncé lundi vouloir remplacer l'ascenseur emblématique de la Gloria par un projet «moderne» et techniquement «robuste».

«Nous envisageons une nouvelle installation, pas une reconstruction. Le futur ascenseur sera nouveau mais le lieu restera historique», a déclaré le président du conseil d'administration de Carris, la société publique qui opère les bus et les tramways de la capitale portugaise, ainsi que ses funiculaires historiques.

«La Carris doit développer une solution robuste et techniquement avancée. Nous voulons un projet moderne, mais qui valorise l'identité historique» de l'ancien ascenseur, a souligné Gonçalo Reis, vice-président de l'exécutif municipal.

Un appel d'offres international pour la conception et la construction du nouveau funiculaire doit être lancé au premier trimestre 2027, en vue d'une possible entrée en service en 2029.

Le 3 septembre 2025, une des deux cabines de l'emblématique funiculaire de la Gloria a dévalé cette rue pentue à toute vitesse et déraillé avant de s'écraser contre un immeuble, faisant 16 morts et une vingtaine de blessés.

Une Suissesse dans les victimes

Parmi les victimes – huit hommes et huit femmes âgés de 36 à 82 ans – figuraient cinq Portugais et 11 étrangers: trois Britanniques, deux Sud-Coréens, deux Canadiens, une Française, une Suissesse, un Américain et un Ukrainien.

Selon le Bureau d'enquête sur les accidents aériens et ferroviaires portugais, le drame a été provoqué par la déconnexion du câble qui reliait les deux cabines du funiculaire, qui servaient comme contre-poids l'une de l'autre.

D'après les conclusions d'un rapport préliminaire, publié en octobre, «le câble n'était pas conforme aux spécifications» exigées par Carris, qui avait confié l'entretien du funiculaire à un sous-traitant. Les trois ascenseurs historiques de la capitale portugaise restent pour l'heure à l'arrêt. (ag/ats)