bien ensoleillé24°
DE | FR
burger
International
Portugal

Lisbonne fait le bilan un an après le drame du funiculaire

epa12351432 Criminal investigation department policemen assess the accident of the Gloria lift (funicular) in Lisbon, a popular means of transport for tourists, which derailed yesterday in Lisbon, Por ...
Les lieux de l'accident du funiculaire Gloria à Lisbonne, au Portugal, le 4 septembre 2025.Image: EPA LUSA

Lisbonne fait le bilan un an après le drame du funiculaire

La capitale portugaise annonce vouloir remplacer l'ascenseur emblématique de la Gloria par un projet «moderne» et «robuste». En septembre dernier, un accident a fait 16 morts à cause d'un câble qui n'était pas aux normes.
31.08.2026, 18:1831.08.2026, 18:18

Un an après l'accident de funiculaire qui a fait 16 morts à Lisbonne, la ville et sa compagnie de transports en commun ont annoncé lundi vouloir remplacer l'ascenseur emblématique de la Gloria par un projet «moderne» et techniquement «robuste».

Le Portugal en deuil après le déraillement meurtrier à Lisbonne
Le Portugal en deuil après le déraillement meurtrier à Lisbonne

«Nous envisageons une nouvelle installation, pas une reconstruction. Le futur ascenseur sera nouveau mais le lieu restera historique», a déclaré le président du conseil d'administration de Carris, la société publique qui opère les bus et les tramways de la capitale portugaise, ainsi que ses funiculaires historiques.

«La Carris doit développer une solution robuste et techniquement avancée. Nous voulons un projet moderne, mais qui valorise l'identité historique» de l'ancien ascenseur, a souligné Gonçalo Reis, vice-président de l'exécutif municipal.

Un appel d'offres international pour la conception et la construction du nouveau funiculaire doit être lancé au premier trimestre 2027, en vue d'une possible entrée en service en 2029.

Le 3 septembre 2025, une des deux cabines de l'emblématique funiculaire de la Gloria a dévalé cette rue pentue à toute vitesse et déraillé avant de s'écraser contre un immeuble, faisant 16 morts et une vingtaine de blessés.

Une Suissesse dans les victimes

Parmi les victimes – huit hommes et huit femmes âgés de 36 à 82 ans – figuraient cinq Portugais et 11 étrangers: trois Britanniques, deux Sud-Coréens, deux Canadiens, une Française, une Suissesse, un Américain et un Ukrainien.

On sait ce qui a causé l'accident de funiculaire à Lisbonne
On sait ce qui a causé l'accident de funiculaire à Lisbonne

Selon le Bureau d'enquête sur les accidents aériens et ferroviaires portugais, le drame a été provoqué par la déconnexion du câble qui reliait les deux cabines du funiculaire, qui servaient comme contre-poids l'une de l'autre.

D'après les conclusions d'un rapport préliminaire, publié en octobre, «le câble n'était pas conforme aux spécifications» exigées par Carris, qui avait confié l'entretien du funiculaire à un sous-traitant. Les trois ascenseurs historiques de la capitale portugaise restent pour l'heure à l'arrêt. (ag/ats)

L'actu internationale jour et nuit
Trêve à Gaza: le Hamas consent à un accord sur le désarmement
1
Trêve à Gaza: le Hamas consent à un accord sur le désarmement
«J’ai vu des morts»: il a risqué sa vie pour entrer en Espagne
10
«J’ai vu des morts»: il a risqué sa vie pour entrer en Espagne
de Antoine Menusier
Les mégafeux «ne peuvent être éteints qu’avec des décennies d’avance»
Les mégafeux «ne peuvent être éteints qu’avec des décennies d’avance»
de Fred Valet
Piscine et barbecues: le prince de Norvège vit une «détention privilégiée»
1
Piscine et barbecues: le prince de Norvège vit une «détention privilégiée»
Thèmes
L'incendie qui a frappé un site de l'entreprise Thévenaz-Leduc à Ecublens (VD)
1 / 12
L'incendie qui a frappé un site de l'entreprise Thévenaz-Leduc à Ecublens (VD)
source: sda / salvatore di nolfi
partager sur Facebookpartager sur X
Des disparus après une crue dans le Grand Canyon
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
«Un jour, le fascisme allemand attaquera militairement la Suisse»
L'activiste Philipp Ruch, spécialiste de la République de Weimar et artiste germano-suisse établi à Berlin, met la Suisse en garde contre l'AfD. Interview polémique.
Philipp Ruch, un militant politique controversé qui vient de publier le livre «Der Rückfall» (non traduit), défend une théorie polémique. Dans son ouvrage, l'activiste germano-suisse établit en quoi le parti nazi (NSDAP) d’hier serait l’AfD aujourd’hui et affirme notamment que le fascisme allemand, avec Alice Weidel comme figure de proue, finira par attaquer militairement la Suisse. Entretien.
L’article