Un viaduc d'autoroute s'est effondré près de Coimbra. Image: X

Un viaduc d'autoroute s'effondre au Portugal

Une digue du fleuve Mondego s'est rompue suite aux intempéries, entraînant l'effondrement d'une partie de l'autoroute A1 près de Coimbra.

Un viaduc de l'autoroute A1, qui relie Lisbonne à Porto, s'est partiellement effondré mercredi soir près de Coimbra à la suite de la rupture d'une digue sur la rive droite du fleuve Mondego sans faire de victimes, a annoncé le ministre des Infrastructures portugais.

Le tronçon d'autoroute où se trouvait ce viaduc avait été fermé à la circulation, dans les deux sens, après la rupture partielle d'une digue mercredi en fin d'après-midi. L'affaissement s'est produit quelques heures plus tard.

«La vitesse et la violence des eaux...c'est une situation absolument anormale», a déclaré le ministre portugais aux Infrastructures Miguel Pinto Luz, qui s'est rendu sur place dans la nuit de mercredi à jeudi, précisant qu'il faudra certainement «des semaines pour que cette infrastructure soit à nouveau opérationnelle».

Une quinzaine de camions chargés d'enrochement ont été mobilisés pour consolider la brèche. La rupture de la digue survient après le passage d'intempéries meurtrières ayant frappé le Portugal depuis deux semaines, provoquant d'importants dégâts.

La péninsule ibérique en première ligne

Un train a par ailleurs déraillé mercredi soir après avoir heurté des débris tombés sur la voie près d'Abrantes sans faire de victimes. Plusieurs lignes ferroviaires restent suspendues au Potrugal.

Après le passage des dépressions Kristin, Leonardo et Marta, le Portugal est de nouveau en alerte cette semaine face aux risques d'inondations et de crues en raison de fortes pluies. La péninsule ibérique est en première ligne du dérèglement climatique en Europe et subit des vagues de chaleur de plus en plus longues et des épisodes de fortes pluies de plus en plus fréquents et intenses.

«Rien que ces deux jours, les précipitations équivalent à 20% de la moyenne des précipitations du Portugal pour une année entière», a décrit mercredi soir la ministre de l'Environnement Maria da Graça Carvalho.

Après la démission mardi soir de la ministre de l'Intérieur, Maria Lucia Amaral, sous le feu des critiques, le gouvernement devra s'expliquer vendredi matin devant le Parlement sur sa gestion de la crise. (jzs/ats)