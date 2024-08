Comment Poutine se ridiculise sous l'oeil des caméras

Les Ukrainiens se moquent de la course d'école de Poutine

Le dirigeant russe était en visite chez son homologue tchétchène. Les deux hommes ont évidemment ressenti le besoin de prouver leur virilité en étalant leurs armes. Mais les événements ont pris une tout autre tournure sur la toile.

Daniel Schurter Suivez-moi

Plus de «International»

Vladimir Poutine était cette semaine en déplacement surprise en Tchétchénie, en compagnie du dictateur local, Ramzan Kadyrov. Le président russe a rendu visite à des troupes et des volontaires qui se préparent à combattre en Ukraine.

Il s'agissait du premier voyage de Poutine dans ce pays sous l'égide de la Fédération de Russie depuis treize ans. Et les autorités ont bien sûr tenté de relayer les images les plus fortes et les plus symboliques possibles des deux dirigeants sur les réseaux.

Est-ce que cela a fonctionné?

Poutine et Kadyrov, avec des subordonnés en arrière-plan. Screenshot: x.com

Oui, mais pas pour les bonnes raisons, en tout cas du côté ukrainien d'internet. L'étrange manière qu'avait Vladimir Poutine de porter son casque antibruit pendant cette course d'école à coups de mitrailleuse n'a pas échappé aux tweetos pro-ukrainiens.

«Quel est son nom de DJ? Mauvaises réponses acceptées.» Screenshot: x.com

Un autre internaute, pour le coup ex-membre haut placé du gouvernement ukrainien, a trouvé une explication plutôt loufoque au port des protections à l'envers: le maître du Kremlin rêve sans doute de porter une barbe comme son voicin Kadyrov.

Dans le même tweet, il rebondit sur des rumeurs - qui font toujours des émules à chaque visite de Poutine à l'étranger - selon lesquelles il s'agirait en réalité d'un sosie. Anton Gerashchenko, pour rappel, a été vice-ministre ukrainiens de l'Intérieur de 2019 à 2021.

Un autre tweeto se demande pourquoi personne n'a osé signaler cette erreur au chef de d'Etat russe.

«Est-ce que tout le monde a trop peur de lui dire qu'on ne porte pas un casque antibruit de cette façon? C'est encore mieux que le chapeau de cow-boy d'Elon porté à l'envers 😆».

Dans une vidéo de propagande, on voit finalement pourquoi Poutine protège ses oreilles. Il assiste à une démonstration de tir dynamique de l'un des fils de Kadyrov.

La séquence en intégralité: Vidéo: watson

Le jeune homm est certes agile sur ses jambes, mais ce qui frappe, en revanche, c'est son manque de précision lorsqu'on lui glisse un fusil d'assaut entre les mains. En outre, il change de chargeur devant les cibles et non à couvert. Ce qui n'est pas digne d'un soldat bien formé, commente un usager de X.

Poutine a, malgré tout, eu des mots élogieux pour les Tchétchènes et leurs performances.

Sa visite inopinée s'est déroulée dans le contexte des récentes incursions de l'armée ukrainienne dans la région russe de Koursk.

Le maître du Kremlin a rappelé, par ailleurs, que la Tchétchénie a envoyé plus de 47 000 combattants en Ukraine depuis le début de la guerre, dont, dit-on, environ 19 000 volontaires. Kadyrov se décrit souvent lui-même comme un «fantassin» du Kremlin.

(Adaptation française: Valentine Zenker)