«La Russie a sous-estimé le danger que représentait l'Ukraine»

A propos

Andreas Umland est depuis 2014 collaborateur scientifique à l'Institut de coopération euro-atlantique de Kiev et éditeur de la série de livres Soviet and Post-Soviet Politics and Society aux éditions ibidem de Stuttgart. Il a étudié le russe, l'histoire et les sciences politiques. Des séjours de recherche l'ont conduit à Stanford, Cambridge et Harvard, il a enseigné à Ekaterinbourg, Oxford, Kiev et Eichstätt.