Voici la liste de tous les vilains protégés par Poutine

Voici la liste de tous les vilains (sauf un) protégés par Poutine

La dictature de Bachar al-Assad écrasée, le voici réfugié en Russie, dans un quartier huppé près de Moscou. A l'instar d'autres despotes, dictateurs et sympathisants de Poutine, le Syrien a trouvé une nouvelle patrie.

Bruno Knellwolf / ch media

Il y a quelques jours, l'impossible s'est produit: le régime de Bachar al-Assad s'est effondré en quelques jours. Celui qui tenait la Syrie en otage depuis 24 ans s'est enfui à Moscou. Avec son père Hafez, le clan al-Assad a régné sur le pays durant près de 56 ans.

El-Assad et sa famille ont pris leurs quartiers dans la commune de Barvikha. Ce village proche de Moscou est en fait un complexe protégé de propriétés privées d'oligarques, proches du régime russe et autres riches personnalités protégées par Moscou. Et il n'est pas le seul dans ce cas...

Vladimir Poutine a accordé l'asile à cet homme de 59 ans «pour des raisons humanitaires». Le président russe envoie ainsi un signal à tous ses alliés despotes: après avoir fait régner la terreur, ils trouveront un endroit sûr en Russie où se retrancher.

Viktor Ianoukovitch

Sa politique teintée de corruption et liée à des intérêts commerciaux criminels s'apparente à celle de Moscou. D'une certaine manière, on lui doit la révolution ukrainienne de la place Maïdan. Car après son refus de signer un accord avec l'UE en novembre 2013, des centaines de milliers d'Ukrainiens ont manifesté pour réclamer un tournant pro-européen. En février 2014, les affrontements violents et meurtriers se sont intensifiés.

Ianoukovitch, en 2014. Image: AP

Le 22 février 2014, sous la pression des manifestants, Viktor Ianoukovitch fuit Kiev pour Moscou — plus précisément, Barvikha.

La justice ukrainienne condamne alors l'ancien président par contumace à 13 ans de prison pour trahison. Selon plusieurs sources, Poutine voulait le réinstaller à la tête du pays après une rapide invasion de Kiev. Reste que la victoire russe se fait toujours attendre et que Ianoukovitch, désormais âgé de 74 ans, demeure à Moscou.

Mykola Azarov

En 2014, Ianoukovitch n'était pas seul dans sa fuite. Son premier ministre, Mykola Azarov, a également fui le pays. Il a d'abord mis le cap sur Vienne, où une partie de sa famille vit aujourd'hui dans l'opulence, selon la presse autrichienne.

Mykaola Azarov, en 2012. Image: Shutterstock

Depuis, Mykola Azarov a mis le cap sur la capitale russe. En janvier 2024, le parquet général ukrainien a porté plainte contre l'ex-chef du gouvernement pour collaboration avec Moscou et diffamation du pays. Il aurait appelé à la «dénazification» de l'Ukraine et aurait nié le massacre de Boutcha.

Slobodan Milosevic

Surnommé le «boucher des Balkans», il a été l'un des principaux responsables de la guerre civile d'ex-Yougoslavie et du massacre de Srebrenica, en 1995. En avril 2001, il a été arrêté à Belgrade et inculpé de crimes contre l'humanité à La Haye, où il est mort en prison en 2006.

Slobodan Milosevic en 2004, à La Haye. Image: AP

Après son arrestation, sa femme Mira Markovic, son fils Marko ainsi que son frère Borislav Milosevic se sont installés à Barvikha. Mira Markovic est décédée en 2019 à Sotchi.

Askar Akaïev

L'ex-président du Kirghizstan, Askar Akaïev, a obtenu l'asile dans la même banlieue huppée. Il n'est pas seulement le premier président indépendant du Kirghizstan, mais aussi le premier à avoir été destitué par une révolution populaire.

Askar Akayev, en 2005. Image: AP

Cela s'est produit en 2005, lors de la révolution des tulipes, la première des trois qui ont eu lieu ces dernières décennies dans cette ex-république soviétique d'Asie centrale. Mathématicien et physicien de formation, Askar Akaïev a défendu la science dans la capitale russe. En 2021, il a été autorisé à rentrer d'exil.

Aslan Abachidze

Aslan Abachidze, le leader de la région d'Ajaria en Géorgie, a également obtenu l'asile auprès de Poutine. Mikhaïl Saakachvili y a mené la révolution des roses en 2003, face à Abachidze, qui s'est ensuite opposé au nouveau gouvernement de Tbilissi en 2004.

Aslan Abachidze, en 2004. Image: AP

Mais la lutte pour le pouvoir lui a été défavorable. Le maire de Moscou de l'époque en personne, Iouri Loujkov, est venu le chercher le 6 mai 2004 à bord de son avion privé.

Erich Honecker

Le dictateur de la RDA Erich Honecker s'est réfugié en 1991 avec sa femme Margot dans l'ex-URSS après la chute du Mur de Berlin et la réunification de l'Allemagne. Il comptait ainsi échapper à la justice.

Erich Honecker, à la fin des années 1980. Image: AP

Le couple s'est envolé depuis une base soviétique pour Moscou, qui leur a accordé l'asile politique. Ils ne savaient pas que l'Union soviétique était elle aussi sur le point de s'effondrer. En décembre, l'URSS n'est plus.

Erich Honecker est également connu pour le baiser partagé avec Mikhaïl Gorbatchev, en 1989. Keystone

L'ancien dirigeant communiste allemand n'y était alors plus le bienvenu. Le premier président de la Russie post-soviétique, Boris Eltsine, livre le couple à l'Allemagne en 1992. Erich Honecker arrive toutefois à fuir pour le Chili qu'en 1993, où il décède un an plus tard.

Edward Snowden

On sort ici du domaine des dictateurs à proprement parler. Edward Snowden est devenu l'un des lanceurs d'alerte les plus célèbres mondialement pour avoir révélé, en 2013 des documents secrets de l'agence américaine de renseignement NSA.

Edward Snowden, en 2019, lors d'une vidéoconférence. Keystone

En tant qu'employé de celle-ci, il a rendu publique la surveillance de masse illégale orchestrée à très grande échelle par l'agence américaine. Raison pour laquelle il est désormais poursuivi aux Etats-Unis, où il est considéré comme un traître. Pour échapper à la justice, il s'est installé à Moscou, où il a obtenu la citoyenneté russe en 2022. Il a aujourd'hui 41 ans.

(Adaptation française: Valentine Zenker)