Les rumeurs sur la mort de Poutine cacheraient «un plan du Kremlin»

Sur les réseaux sociaux, les rumeurs concernant la mort du président russe Vladimir Poutine se multiplient. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, les dément à chaque fois. Selon Kiev, tout ceci cache une stratégie russe bien rodée.

Anne-Kathrin Hamilton

«Poutine est mort» – ce message devient régulièrement viral sur les réseaux sociaux. Les causes de sa mort prétendue sont aussi nombreuses que les rumeurs: on parle d'un cancer, puis de la maladie de Parkinson, et récemment, de crise cardiaque. En parallèle, les rumeurs sur des sosies présumés de Poutine, qui prendraient sa place, ne cessent d'enfler.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, dément systématiquement les rumeurs de décès du président russe qui persistent sur les réseaux sociaux. C'est la deuxième fois en peu de temps que le fonctionnaire du Kremlin doit nier les rumeurs sur la santé du Président russe.

Cette stratégie a un risque, celui de jeter de l'huile sur le feu en alimentant les rumeurs.

Poutine mort, selon Telegram

Sur le canal Telegram «SVR General», certains affirment pourtant que l'état de santé de Poutine s'est drastiquement détérioré. La semaine dernière, la chaîne a même annoncé qu'une tentative de putsch était en cours en Russie. Peu après, on apprenait que le président serait «décédé dans sa résidence de Valdaï». A 20h42, heure de Moscou, les médecins auraient cessé les mesures de réanimation et l'ont déclaré mort, lit-on sur la chaîne de diffusion. Il est important de souligner qu'aucune information fiable ne vient étayer ces rumeurs.

Le détail qui tue: selon les médias, un initié du centre du pouvoir russe se cacherait derrière ce canal Telegram.

Il s'agirait d'un lieutenant-général à la retraite qui utilise le nom de code «Viktor Mikhailovich», écrit le Kyiv Post. Il aurait des liens étroits avec l'entourage de Poutine.

La chaîne Telegram proche du Kremlin a ensuite affirmé que les médecins présents avaient été retenus par le personnel de sécurité de Poutine dans la pièce où se trouvait le «corps de Poutine» pendant que les fonctionnaires russes discutaient de la manière de «maintenir le régime actuel et d'utiliser son sosie».

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, n'a pas tardé à qualifier cette information de «désinformation absurde».

De son côté, l'Ukraine préfère rester prudente:

«Ce serait en effet une bonne nouvelle pour l'Ukraine, mais ce n'est qu'un message tissé par les chaînes Telegram anonymes de la Russie» Andriy Yusov, porte-parole du service de renseignement militaire ukrainien

Et si c'était un plan?

Les services secrets ukrainiens ont leur propre théorie à ce sujet. Selon le porte-parole du service de renseignement militaire ukrainien (HUR), Andriy Yusov, les rumeurs sur la mort (ou non) de Poutine sont le fruit d'une campagne du Kremlin. En d'autres termes, la Russie mettrait elle-même en scène les fausses nouvelles sur la prétendue mort de Poutine.

«De cette façon, l’empire, construit grâce à son appareil de sécurité, apprend à continuer à contrôler les choses»

En d'autres termes, Poutine diffuserait lui-même les fausses informations sur sa mort et ses prétendus sosies, afin de savoir comment ses propres alliés présumés réagissent. Selon Kiev, le maître du Kremlin en profiterait également pour observer la réaction des médias, de certaines élites russes et même de simples citoyens sur les réseaux sociaux.

«C'est ainsi que l'empire, construit autour de son appareil sécuritaire, apprend à continuer à diriger les choses», explique le porte-parole de l'HUR. Il souligne à cet égard que le porte-parole du Kremlin, Peskov, est régulièrement appelé à réagir publiquement aux rumeurs. Pour Yusov, aucun doute:

«Cela fait partie d'un plan du Kremlin»

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci