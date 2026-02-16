ciel couvert
Pourquoi Poutine est très énervé par ce carnaval allemand

Europe Allemagne Trump Poutine
Le traditionnel carnaval de Ronsenmontag en Allemagne est particulièrement friand de satires. AFP

Des centaines de milliers d'Allemands défilent lundi pour le carnaval de «Rosenmontag» avec des chars caricaturant notamment Poutine, ce qui avait déjà suicité la colère de Moscou.
16.02.2026, 15:1616.02.2026, 15:18

Vladimir Poutine poignardant la satire ou mangeant l'Europe avec Donald Trump: des centaines de milliers d'Allemands participent lundi dans toute l'Allemagne au traditionnel carnaval de «Ronsenmontag», défilant aux côtés de caricatures politiques montées sur des chars dont certains ont déjà suscité la colère de Moscou.

Vêtus de costumes colorés en tous genres, les carnavaliers marchent lundi notamment dans les rues de Düsseldorf (ouest), accompagnés de ces chars satiriques, une tradition annuelle outre-Rhin.

Parmi ces sculptures en papier mâché, celles du plus célèbre des créateurs allemands, Jacques Tilly, qui est poursuivi en Russie pour diffusion de fausses informations sur l'armée russe et doit être jugé par contumace le 26 février à Moscou.

German carnival float builder Jacques Tilly poses for photographers in front of one his creation, a carnival float featuring Russian President Vladimir Putin, during the parade to celebrate Rose Monda ...
Le constructeur allemand de chars de carnaval Jacques Tilly pose devant l'une de ses créations, lors du défilé organisé pour célébrer le lundi des roses (Rosenmontag), le 16 février 2026 à Düsseldorf, dans l'ouest de l'Allemagne.Image: AFP

Interrogé en décembre, il avait qualifié les poursuites de «ridicules» et promis de récidiver cette année avec des oeuvres s'en prenant au dirigeant russe, qui a ordonné l'invasion de l'Ukraine il y a quatre ans et étranglé toute forme d'opposition en Russie.

«La culture du débat peut être parfois polémique, mais cela n'est pas compris dans la Russie de Poutine»
Jacques Tilly

André Kuper, président du parlement du Land de Rhénanie du Nord-Westphalie, où se trouve Düsseldorf, a exprimé lundi dans un communiqué son soutien au caricaturiste.

«La procédure pénale engagée en Russie pour diffamation à cause de ses caricatures montre que seules les démocraties garantissent la liberté et l'Etat de droit»

Epée dans un bouffon

Parmi les nombreuses sculptures défilant dans les rues de Düsseldorf ce lundi, un Vladimir Poutine rouge et bouffi, vêtu d'un treillis militaire, plante une épée dans un bouffon portant un chapeau marqué du mot «satire».

A carnival float designed by German carnival float builder Jacques Tilly featuring US President Donald Trump is pictured during the parade to celebrate Rose Monday (Rosenmontag), on February 16, 2026 ...
Donald Trump, lui aussi, y est passé.Image: AFP

Autre oeuvre: le président russe toujours en uniforme, pilote un drone aux couleurs de l'Alternative pour l'Allemagne, le parti d'extrême droite pro-russe qui est devenu la première force d'opposition du pays.

En direct
Navalny: le Kremlin juge «infondées» les accusations européennes

En 2024, Tilly avait placé devant le Cour pénale internationale de La Haye (Pays-Bas) une figure de Poutine derrière des barreaux.

Un an plus tôt, on pouvait le voir prenant un bain dans une baignoire ensanglantée aux couleurs bleu et jaune de l'Ukraine.

Trump boxant un Jésus

Mais les oeuvres de Tilly, 62 ans, n'ont pas pour seule cible le maître du Kremlin. On y retrouve par exemple Donald Trump boxant un Jésus vêtu d'un t-shirt «Amour et Humanité».

Monté sur un squelette de dinosaure représentant l'industrie automobile allemande en crise, le chancelier allemand Friedrich Merz est lui moqué pour ses efforts visant à lever l'interdiction des véhicules non-électriques neufs qui était prévue pour 2035 en Europe. (sda/ats/afp)

