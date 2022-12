Igor Girkin, un nationaliste bien connu et ex-officier du Service fédéral de sécurité (FSB) a déclaré qu'il y avait un certain mécontentement vis-à-vis des dirigeants. Image: AP Pool Sputnik Kremlin

L'armée russe est en colère contre Poutine, selon cet ex-espion

Le blogueur nationaliste Igor Girkin a vivement critiqué les dirigeants russes. Selon lui, les officiers sont mécontents de la situation en Ukraine, y compris du chef du Kremlin.

Selon un blogueur russe nationaliste, il existe un mécontentement parmi les officiers russes en Ukraine concernant la conduite de la guerre et le président Vladimir Poutine. Igor Girkin, un nationaliste bien connu et ex-officier du Service fédéral de sécurité (FSB) a déclaré qu'il y avait un certain mécontentement vis-à-vis des dirigeants.

Celui qui a aidé la Russie à annexer la Crimée en 2014, s'en est pris au pouvoir russe dans une vidéo de 90 minutes. Notons également que l'homme qui a participé à organiser des milices prorusses dans l'est de l'Ukraine n'est pas à son coup d'essai, il s'attaque au pouvoir depuis des mois.

La «tête du poisson (est) complètement pourrie», a déclaré Girkin dans sa dernière vidéo. Selon lui, l'armée russe doit être réformée et dotée de personnes compétentes capables de mener une campagne militaire réussie. Il affirme, en outre, que le régime est de plus en plus attaqué à l'interne:

«Je ne suis pas le seul dans ce cas, les gens ne sont pas du tout aveugles et sourds: les gens au niveau intermédiaire ne cachent même pas leurs opinions qui, comment dire, ne sont pas très flatteuses pour le président ou le ministre de la Défense.»

Les critiques risquent de longues peines de prison

En Russie, les critiques publiques directes de Poutine sont rares. Des blogueurs nationalistes se sont, toutefois, déjà exprimés à plusieurs reprises de manière franche sur la conduite de la guerre, notamment après les retraits russes de l'automne.

Le ministère russe de la Défense, dirigé par Sergueï Choïgou, un proche de Poutine, n'a pas commenté les déclarations de Girkin. L'armée américaine estime, de son côté, que plus de 100 000 soldats ont été tués ou blessés tant en Russie qu'en Ukraine.

Peu après l'invasion, le 24 février, la Russie avait promulgué des lois prévoyant des peines de prison allant jusqu'à cinq ans pour un dénigrement des forces armées et jusqu'à 15 ans pour la diffusion d'informations prétendument fausses.

Cela fait des mois que l'ancien leader séparatiste Igor Girkin traîne le régime russe dans la boue à travers ses publications. Extrémiste parmi les extrémistes, Girkin appelle à la «guerre totale», à l'utilisation de frappes nucléaires tactiques. Et il assure n'être pas le seul visiblement.