Image: watson

Quand connaîtra-t-on le nom du nouveau président américain?

Ce mardi 5 novembre s'ouvre l'élection présidentielle américaine opposant Kamala Harris et Donald Trump. Un long processus qui risque fort de nous tenir en haleine jusqu'au week-end. On vous explique tout.

Si les élections présidentielles américaines de 2024 attirent l’attention de la planète entière, une question persiste: à quel moment précis saura-t-on qui sera le nouveau président des Etats-Unis? Entre les particularités du système électoral américain, les délais de dépouillement et les votes par correspondance, la proclamation du résultat peut prendre plusieurs jours. Voici tout ce qu’il faut savoir sur le processus et les prévisions de date.

Quand peut-on espérer un résultat définitif?

En règle générale, les résultats des élections américaines sont annoncés dans la nuit suivant le jour de l’élection, mais cela dépend des Etats et de la marge qui sépare les candidats. Lors des élections passées, comme celles de 2020, le résultat final a pris quelques jours pour être officiellement confirmé, en raison du fort recours aux votes par correspondance.

Pour l’élection de 2024, qui semble être serrée selon les médias comme BBC, on estime qu'il pourrait falloir attendre plusieurs jours pour que tous les Etats aient terminé le comptage de leurs votes, notamment dans les Etats pivot où chaque voix compte. Toutefois, si l’écart entre les candidats est net dans les Etats pivots, des projections de victoire pourraient être faites rapidement par les médias, à commencer par l'agence Associated Press (AP).

Un dépouillement décentralisé

Aux Etats-Unis, les élections présidentielles ne se jouent pas uniquement sur le nombre total de voix, mais sur un système de grands électeurs. Le candidat qui remporte la majorité dans un Etat gagne généralement tous les grands électeurs de cet Etat (à l'exception du Maine et du Nebraska, où les électeurs sont répartis de manière proportionnelle). Pour être élu, un candidat doit obtenir au moins 270 des 538 grands électeurs en jeu.

Le dépouillement est géré de manière décentralisée. Chaque Etat organise son propre comptage et publie ses résultats à son rythme. Les Etats dont le système est plus rapide ou qui comptent un faible volume de votes peuvent annoncer leurs résultats en premier. D’autres, en raison d’une forte proportion de votes anticipés ou par correspondance, mettront plus de temps à finaliser le décompte.

Pourquoi certains Etats mettent-ils plus de temps?

Les Etats-Unis sont composés de plusieurs fuseaux horaires, ce qui fait que les bureaux de vote ferment à des heures différentes d’une côte à l’autre. En général, les résultats des Etats de la côte Est arrivent en premier, tandis que ceux de la côte Ouest sont les derniers à être comptabilisés.

Les votes anticipés et par correspondance jouent également un rôle crucial. Certains Etats, comme la Pennsylvanie, ne commencent à traiter ces votes qu’après la fermeture des bureaux, le jour de l’élection. Dans ces cas, le décompte prend plus de temps, particulièrement lorsque le nombre de votes par correspondance est élevé.

Toutefois, même si les médias comme CNN, ABC News ou encore Fox News annoncent souvent un vainqueur sur la base des résultats partiels, la certification officielle n’intervient qu’une fois que chaque Etat valide le dépouillement final. Ce processus de certification peut prendre plusieurs jours, voire semaines, selon les Etats. Cette procédure garantit la précision et la transparence du résultat final, deux aspects essentiels pour la légitimité du scrutin.