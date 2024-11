Des falaises sur la plage La Push, soi-disant le plus bel endroit de Clallam. Image: Shutterstock

Qui sera le prochain président américain? Ce comté a la réponse

A 20 kilomètres du Canada, un tout petit comté américain est réputé pour prédire le gagnant de la présidentielle à chaque fois. Ou presque.

Envie de savoir, avant tout le monde, qui remportera la présidentielle américaine de 2024? Il suffit de regarder les résultats dans le comté de Clallam. Le candidat qui s'impose ici a de grandes chances d’accéder à la Maison-Blanche. Sur les cent dernières années, Clallam a presque toujours désigné le futur président des Etats-Unis, avec seulement deux exceptions, la plus récente datant de 1976.

Depuis lors, les électeurs du comté se sont toujours rangés du côté du futur vainqueur. Il en a été de même lors des deux dernières élections. En 2020, la majorité des électeurs de Clallam (50,18%) a coché le nom de Joe Biden, tandis que Donald J. Trump a obtenu 46,81%. Quatre ans plus tôt, lorsque Trump avait été élu 45e président à la surprise générale, il s'était imposé à Clallam avec 47,63% contre son adversaire Hillary Clinton (44,8%).

Politiquement, Clallam se trouve exactement au centre des Etats-Unis. Géographiquement, elle se situe en revanche à la périphérie, et plus précisément à la pointe nord-ouest des Etats-Unis, dans l'Etat de Washington.

Comté de Clallam à la frontière canadienne. Image: shutterstock/watson

L'île de Vancouver et le Canada ne sont qu'à 20 kilomètres de la mer des Salish. La traversée en ferry jusqu'à la pittoresque Victoria ne dure que 90 minutes.

La plupart des quelque 80 000 habitants vivent modestement. Le revenu moyen des familles n’est que de 44 400 dollars, et près de 9% des foyers y vivent sous le seuil de pauvreté. Port Angeles, la plus grande localité avec 20 000 habitants, lutte, comme tant d'autres petites villes américaines, contre la dégradation.

Forks dans le comté de Clallam. Les fans s'en souviennent: c'est ici que se déroulait la série à succès «Twilight». Image: Shutterstock

Etant donné qu'aux Etats-Unis, seuls les électeurs qui se sont inscrits peuvent voter, la composition du corps électoral peut différer fortement de la démographie des habitants. En d'autres termes, les habitants ne sont pas égaux aux électeurs. C'est aussi le cas à Clallam.

95,7% des électeurs sont blancs, alors que les Blancs ne représentent que 89% de la population. La différence entre les classes d'âge est encore plus extrême. Près de 60% des électeurs ont plus de 65 ans. Ils ne représentent que 21,3% de la population totale du comté.

Et qui sera en tête à Clallam en 2024? En l'état actuel des choses, la course à la pointe supérieure gauche des Etats-Unis sera aussi serrée que dans le reste du pays. Deux indices laissent toutefois présager une victoire de Harris: le taux de participation semble plus faible qu'il y a quatre ans. Cela joue depuis peu en faveur des démocrates à Washington, car les démocrates ont progressé parmi les électeurs réguliers et ceux qui ont fait des études supérieures. A l'inverse, cela signifie que ceux qui ont renoncé à voter sont plus susceptibles d'appartenir au camp Trump.

Un autre indice est fourni par les primaires de l’Etat de Washington, avec la quasi-légendaire «loi des 12» parmi les analystes électoraux. Cette loi stipule que le résultat de l’élection présidentielle sera similaire à celui des primaires du Congrès dans cet Etat du Nord-Est, moins 12% (pour les démocrates). Cette année, les démocrates ont largement remporté les primaires avec 57,3% des voix contre 41,3%. Cela signifie que Harris devrait gagner les élections avec environ 4% de voix supplémentaires, soit à peu près le même écart que Joe Biden en 2020 (4,4%).

Traduit et adapté par Noëline Flippe