Le prince Harry remporte une victoire importante

Le 15 décembre dernier, la Haute Cour de Londres avait déjà tranché en faveur du prince Harry et condamné MGN à lui verser 140 600 livres sterling de dommages et intérêts. Le juge avait estimé que 15 des 33 articles litigieux retenus dans la procédure - publiés entre 1996 et 2009 - étaient issus du piratage de boîtes vocales du duc de Sussex ou de son entourage, ainsi que tout un tas d'autres procédés illicites. Il a estimé que la messagerie du téléphone portable du prince Harry avait été piratée «dans une modeste mesure».

Joe Biden est dans un coma artificiel

«Laissons-le tranquille, il est vieux et sénile.» C'est ainsi que le président a échappé, jeudi, à un tourbillon judiciaire, ponctuant une semaine criblée de bourdes embarrassantes. Une humiliation pour celui qui jure «être la personne la plus qualifiée pour être président des États-Unis». De plus en plus, Joe Biden est cet éléphant dans un magasin de porcelaine, maintenu en vie par des démocrates aveugles et sourds. Ces neuf prochains mois s'annoncent interminables.

Joe Biden est fâché. Très fâché. Fâché comme ce papy qui perd un peu la boule, mais refuse d'accepter la réalité. Les EMS regorgent d'aînés qui piquent une colère noire lorsqu'on doit leur rappeler le prénom du petit dernier. Bien sûr, personne n'accueille avec allégresse les ravages du temps. Joe Biden, lui, n'est pas encore en maison de retraite. Il est dans l'antichambre d'une réélection et à la tête de la plus grande puissance mondiale. Alors, on peut le comprendre. S'il venait à reconnaitre que sa mémoire flanche et que son esprit se brouille, c'en est terminé de sa campagne. Le hic, c'est que le monde a de moins en moins besoin de son diagnostic pour se rendre compte que quelque chose ne tourne pas rond.