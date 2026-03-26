«Je vais me faire belle pour ma mort»: à 25 ans, elle va être euthanasiée
Noelia Castillo Ramos n'en peut plus. Depuis des années, la jeune Espagnole aspire à une mort paisible, lui permettant de mettre fin à ses souffrances une bonne fois pour toutes. Sauf imprévu, la vie de la Catalane de Barcelone, âgée de seulement 25 ans, devait s'arrêter ce jeudi 26 mars 2026.
Elle a elle-même fixé ce moment pour sa mort assistée à l'hôpital Sant Pere de Ribes, à Sant Camil, au sud de Barcelone. Mais pendant près de deux ans, elle a dû se battre pour réaliser son souhait.
Une vie brisée par une terrible agression
En 2022, quelques jours après avoir été victime d'un brutal viol collectif dans un centre d'accueil pour jeunes, elle a sauté du cinquième étage d'un immeuble pour mettre fin à ses jours. Elle a survécu et est depuis lors paraplégique, clouée dans un fauteuil roulant et en proie à des «douleurs inimaginables».
Si tout s'était déroulé comme prévu, Noelia Castillo Ramos aurait dû mourir le 2 août 2024. C'était la date initialement prévue pour son euthanasie. Un mois auparavant, elle avait obtenu l'accord de l'autorité compétente en la matière. Tout était prêt.
Mais, quelques jours avant cette date, l'organisation ultra-catholique «Avocats chrétiens», agissant au nom de son père, Gerónimo Castillo, a obtenu une suspension provisoire de la procédure. L'argument avancé: sa fille ne serait pas en pleine possession de ses facultés mentales et devrait suivre une thérapie psychiatrique.
Un débat enflammé sur l'euthanasie
Noelia a dû aller jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme pour faire valoir son droit à l'euthanasie. Pour les experts, il ne fait aucun doute que Noelia dispose de toutes ses facultés décisionnelles et que sa demande est conforme à la loi en vigueur en Espagne depuis 2021:
La loi sur l'euthanasie du gouvernement socialiste a néanmoins suscité de vifs débats dans la politique et la société de ce pays encore profondément marqué par le catholicisme. Mais, après 601 jours, «le moment est enfin venu», estime Noelia. Dans un dernier entretien télévisé, elle résume:
Nous ne connaissons que des fragments de cet entretien. La chaîne privée Antena 3 n'est en effet autorisée à diffuser l'intégralité de l'entrevue que dans les prochains jours, après la mort de Noelia.
Sur les quelques images disponibles, son regard semble vide et épuisé. Noelia est assise sur un canapé. A ses côtés, sa mère, Yolanda, lui tient la main. Noelia porte un chemisier blanc et un bandeau assorti. Elle s'est maquillée pour l'interview. Avec un petit sourire, elle dit:
Des mots durs de la part de son père
Mais elle souhaite vivre ce moment seule, dit-elle avec détermination. Seul le médecin doit être présent. Sa mère aurait aimé l'accompagner. Elle a au moins réussi à convaincre sa fille de passer la dernière nuit à ses côtés à l'hôpital. La mère montre un petit sac déjà préparé. Elle explique, l'air serein:
Son père, en revanche, ne l'a pas acceptée. Cela surprend Noelia, qui résume: «Il ne s'est jamais intéressé à moi.» Même après sa décision de mourir, il ne lui aurait que rarement rendu visite. Elle doit l'appeler si elle veut lui parler. Il lui aurait même dit qu'elle était déjà morte pour lui, et qu'il ne paierait pas ses funérailles et n'y assisterait pas.
Plusieurs tentatives de suicide
Tandis qu'elle dit cela, ses grands yeux marron se voilent brièvement. Mais elle ne pleure pas. Elle est déçue par son père, mais sa décision est inébranlable. Elle explique:
Elle assure ne plus pouvoir «faire face à sa famille, à la douleur et à tout ce qui me tourmente». Face à cette situation, «je préfère disparaître», résume-t-elle.
Lors de l'entretien télévisé, elle feuillette l'album de famille et montre des photos de son enfance. Elle raconte des anecdotes, rit brièvement. Puis son regard redevient grave:
Elle avoue avoir déjà fait plusieurs tentatives de suicide et s'être infligé des blessures dès son plus jeune âge. Elle a séjourné dans des cliniques psychiatriques, sans jamais y trouver le réconfort ni la guérison qu'elle cherchait.
Après la séparation de ses parents, elle a vécu dans plusieurs familles d'accueil. Elle raconte:
Ces agressions sexuelles se sont répétées de la part d'autres hommes, jusqu'au jour où elle a été victime d'un viol collectif. Elle conclut:
Le 147: conseil pour les enfants et les adolescents proposé par Pro Juventute par téléphone, WhatsApp et e-mail sur www.147.ch et via le numéro abrégé 147.
Autres adresses: www.stopsuicide.ch pour les jeunes en Suisse romande et www.preventionsuicide-romandie.ch pour s'informer et agir.