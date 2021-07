International

Réchauffement climatique

Voici une crème solaire à bitume pour rafraîchir et dépolluer les villes



dr

Les îlots de chaleur urbains sont de véritables enjeux de santé publique. Une start-up américaine a mis au point un produit qui limiterait le rayonnement solaire et décomposerait les polluants.



Céline Deluzarche / slate

Un article de Slate

L'été, les villes se transforment rapidement en véritable four. Le bitume noir absorbe 80% à 95% du rayonnement solaire et emmagasine la chaleur, provoquant un effet réchauffant même la nuit.

À Paris, par exemple, l'îlot de chaleur urbain produit des températures nocturnes environ 2,5°C supérieures à celles des zones rurales voisines, et la journée, la différence peut atteindre 10°C, selon une étude de l'Agence Parisienne du Climat.

Les enjeux sur la santé sont conséquents: selon une étude de Santé publique France, le risque de décéder à cause d'une chaleur exceptionnelle est 18% plus élevé dans les communes les moins arborées que dans les plus arborées.

Tartines routières

La start-up américaine Pavement Technology a mis au point une sorte de «spray solaire» à asperger sur le bitume capable de disperser le rayonnement et de «revitaliser» les routes, selon l'entreprise.

Son concept s'appuie ni plus ni moins sur celui de la crème solaire classique, qui intègre du dioxyde de titane, un filtre UV couramment utilisé. Non seulement ce revêtement abaisse la température en ville, mais il permet aussi de lutter contre la pollution, puisque le dioxyde de titane est un photocatalyseur (il décompose les oxydes d'azote et les composés organiques volatiles sous l'effet des rayons UV).

Selon une vidéo promotionnelle de l'entreprise (ci-dessus 👆), recouvrir un kilomètre de route avec ce revêtement revient à «planter 5 hectares d'arbres». Il permettrait aussi de renforcer la route et de boucher les fissures, précise Gizmodo. Aux Etats-Unis, deux quartiers de Charleston, en Caroline du Sud, se sont portés volontaires pour un test cet été.

Pourvoir rouler les camions à crème solaire 👇 Vidéo: YouTube/Pavement Technology, Inc.

Refroidir les routes

Les initiatives pour rafraîchir la ville essaiment depuis plusieurs années. Au Japon, on se contente d'arroser les routes (une tradition de plusieurs siècles appelée «uchimizu»), ce qui n'est évidemment pas optimal en termes de consommation d'eau.

À Los Angeles, la technique est similaire à celle de Charleston: depuis 2018, la ville a entrepris de repeindre les rues et parkings en blanc. Doha, au Qatar, a quant à elle choisi la couleur bleue (moins éblouissante) avec un revêtement censé abaisser la température du bitume de 15°C à 20°C. Un bitume qui améliore aussi la sécurité des piétons en réfléchissant la lumière des lampadaires la nuit.

Plus proche de nous, la ville de Sion a démarré des tests en juillet 2020. Huit types de revêtements clair sont posés afin de tester le plus efficace, rapportait le Nouvelliste, l'an dernier.

Mais ces mixtures coûtent pour l'instant relativement cher: 21 000 euros (environ 23 000 francs) pour chaque kilomètre dans le cas du CoolSeal (utilisé à Los Angeles), pour une durée de vie limitée à 7 ans.



À Paris, on mise donc plutôt sur la végétalisation, avec notamment le projet «Lisière d'une tierce forêt», qui consiste à appliquer un revêtement minéral perméable enrobé de béton drainant sur lequel on peut planter des arbres.

Repenser tout l'habitat urbain

C'est en réalité tout l'espace urbain qui doit être repensé, avec par exemple des rues où l'air circule plus facilement, la suppression de parkings au profit d'espaces végétalisés ou en privilégiant des revêtements poreux qui absorbent l'eau de pluie.

Une problématique à laquelle vont devoir s'attacher les municipalités dans les années à venir, avec d'un côté la multiplication des vagues de chaleur, et de l'autre les fortes pressions pour construire toujours plus de logements et de bureaux.

Cet article a été publié initialement sur Slate.

