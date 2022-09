Le cercueil de la reine Elizabeth II sera finalement déposé dans la voûte royale, de la chapelle Saint-Georges, dans le château de Windsor, aux côtés de son défunt mari. Image: keystone

Elizabeth II sera enterrée lundi: le programme de la journée, heure par heure

Le palais de Buckingham l'a annoncé il y a quelques jours: la reine du Royaume-Uni, d'Irlande du Nord et des autres royaumes du Commonwealth sera inhumée lundi 19 septembre 2022, à 20h30. Vous cherchiez le programme détaillé de cette journée historique? Suivez le guide.

C'est le point final à 96 années de vie qui auront marqué l'Histoire. Lundi 19 septembre 2022 auront lieu les funérailles nationales de la reine Elizabeth II. Pour l’occasion, la date constituera un jour férié au Royaume-Uni.

Dès l'aube et jusqu'en soirée, la souveraine sera célébrée une dernière fois à travers Londres, accompagnée au plus près de sa famille royale, d'une centaine de dirigeants et de la population britannique. Voici le déroulé du voyage ultime de la Reine, heure par heure (suisses), pour ne rien manquer de l'événement historique.

>>> Suivez les dernières actualités de la famille royale en direct <<<

7h30

Depuis mercredi, le cercueil d'Elizabeth II dans lequel ont été ajoutés la couronne d'État impériale, l'orbe et le sceptre du souverain est exposé au palais de Westminster, à Londres. Cela afin que la population locale et étrangère puisse lui rendre un dernier hommage.

Le cercueil de la reine Elizabeth II drapé de l'étendard royal reposant au palais de Westminster, à Londres, le 15 septembre 2022. Image: AP Pool pa

Lundi 19 septembre, à 7h30, le palais de Westminster, qui induit d’ailleurs des files d'attente records de plus de 30 heures depuis que la monarque y repose, sera officiellement fermé au public.

11h44

A 11h44 précises, le cercueil d'Elizabeth II sera chargé sur un affût de canon. Ce dernier a été utilisé pour la première fois lors des funérailles de la reine Victoria en 1901, et utilisé depuis lors aux funérailles d'Edouard VII, George V, George VI, Winston Churchill et Earl Mountbatten.

Le cercueil sera par la suite conduit du palais de Westminster vers l'abbaye de Westminster pour une courte procession. Il arrivera à destination à 11h52.

Les médecins et infirmières du National Health Service (le système de santé publique du Royaume-Uni aussi dit «NHS») feront partie du cortège en reconnaissance de leur travail pendant la pandémie de Covid. Le roi Charles III marchera juste derrière eux, avec la reine consort Camilla, le duc d'York et le comte de Wessex. Plus loin se trouveront les petits-fils d'Elizabeth II, le prince de Galles William, le duc de Sussex Harry et Peter Phillips, le fils de la princesse Anne d'Angleterre et de Mark Phillips.

12h00

Les funérailles de la reine Elizabeth II au cœur de l'abbaye de Westminster débuteront à 12h00 pétantes. Ils se dérouleront en trois parties.

Les gardes et la Royal Navy défilant devant l'abbaye de Westminster lors d'une répétition du cortège funèbre de la reine Elizabeth II à Londres, le jeudi 15 septembre 2022 Image: AP

La première d’entre elles impliquera un service funéraire auquel participeront des centaines de dirigeants mondiaux, des représentants du Commonwealth, des travailleurs des services d'urgence, des représentants des parrainages caritatifs de la reine et de la famille royale au sens large, selon Telegraph.

Cet article pourrait vous intéresser: Elizabeth II Les abeilles royales ont appris le décès de la reine de façon bizarre

12h55

Le «Last Post» – «Dernier appel» salutaire fait aux morts – sera joué par les clairons de l'association du Last Post, à 12h55. Il s'agit d'un hommage aux soldats de l'armée britannique et de leurs alliées tombés au combat dans le saillant d'Ypres pendant la Première Guerre mondiale.

Les clairons de l'association du Last Post le 2 juillet 2022 lors du 94e anniversaire de l'organisation. the last post association

Une fois ce Last Post retenti, deux minutes de silence suivront.

13h00

Dès 13h00, le cercueil d'Elizabeth II reprendra sa procession. Il sera emmené de l'abbaye de Westminster jusqu'à l'arche de Wellington, entre le Hyde Park et le Green Park.

L'arche de Wellington, le 14 juillet 2013. Reinhold Möller/wikipedia

Le roi Charles III et les autres membres de la famille royale marcheront derrière le cercueil. La reine consort Camilla, la princesse de Galles Kate Middleton ainsi que la duchesse de Sussex et la comtesse de Wessex Meghan Markle suivront le cortège en voiture.

Il est par ailleurs prévu que le Big Ben sonne à intervalles d'une minute au cours de cette étape des funérailles.

16h00

Le corbillard d'État conduira le cercueil de la souveraine le long de Long Walk jusqu'à la chapelle Saint-Georges à 16h00.

La chapelle Saint-Georges, dans le château de Windsor. Image: EPA PA-WPA POOL

C'est une bâtisse d'importance conséquente puisqu'elle dépend directement de la couronne britannique et se situe dans la partie basse du château de Windsor, un des trois lieux de résidence officiels du roi Charles III.

17h00

La cérémonie d'enterrement débutera, à partir de 17h00, au sein de la chapelle Saint-Georges, au château de Windsor. D'après les informations de Paris Match, cette seconde étape des funérailles de la reine Elizabeth II aura lieu en présence de plus de 800 personnes. Des chaînes de télévision retransmettront également ce moment au monde entier.

Une fois à l'intérieur de la chapelle, la couronne impériale, l'orbe et le sceptre seront retirés du cercueil par le bijoutier de la couronne. Il est l'une des seules personnes autorisées à les toucher et les placer sur le maître-autel.

La suite du processus veut alors que le Lord Chamberlain – fonctionnaire en chef de la cour – brise son bâton d'office au-dessus du cercueil.

20h30

La troisième étape des funérailles interviendra au début de la soirée, à 20h30. Cette phase ultime sera réservée aux membres proches de la famille, dans la chapelle commémorative du roi George VI, au sein de la chapelle Saint-Georges.

Le cercueil de la reine Elizabeth II sera finalement déposé dans la voûte royale, à côté de son mari, le prince Philip. Il est décédé le 9 avril 2021, à l'âge de 99 ans.