Elle est la dernière personne au monde à avoir visité le cercueil de la Reine

Dimanche soir, Chrissy Heerey est devenue la dernière visiteuse à avoir pu se recueillir auprès du cercueil d'Elizabeth II, au sein du palais de Westminster. La chance de cette fan de la royauté ne s'arrête pas là.

C'était the place to be. Mais malgré leur persévérance, de nombreux visiteurs n'ont pas pu y participer. Ce qui n'est pas le cas de Chrissy Heerey. Dimanche 18 septembre, cette Britannique est officiellement devenue la dernière visiteuse du monde à avoir eu la chance de se recueillir devant le cercueil d'Elizabeth II.

>>> Suivez les funérailles de la Reine en direct ce lundi <<<

Cette fan de la royauté fait partie des centaines de milliers d'endeuillés s'étant précipités au palais de Westminster, bâtisse impériale où repose la Reine depuis mercredi. En quatre jours, une file d'attente de presque 16 kilomètres de long s'est rapidement formée sous les yeux ébahis du monde entier.

La fameuse «Queue» vue du ciel Vidéo: watson

A la veille des funérailles d'Etat de la souveraine décédée le 8 septembre 2022, la situation incontrôlable a ainsi obligé les autorités à réagir au plus vite. Dimanche, à 22h41, le ministère du Numérique, de la Culture, des Médias et des Sports a annoncé que la fameuse Queue pour rendre ses derniers hommages à Elizabeth II avait officiellement fermé.

Cette annonce a mis fin à presque 20 heures d'attente pour de nombreux arrivants s'étant ainsi déplacés... pour rien. Mais comme l'a indiqué News Sky, dans cette masse de déception, Chrissy Heerey a pu recevoir le dernier bracelet d'entrée. Une situation «surréaliste», s'est-elle exclamée dans le micro du journal londonien:

«Je n'arrive pas à croire que je suis là. Je me sens privilégiée et très honorée d'avoir l'opportunité d'aller là-bas, de la voir et de lui dire au revoir» Chrissy Heerey, dernière personne à avoir intégrer la file d'attente. news sky

File d'attente à deux reprises

La chance de la Britannique qui sert actuellement la Royal Air Force ne s'arrête pas là. Comme elle l'a révélé à BFM TV, cette dernière a pu faire la file d'attente à deux reprises: «J'étais venue une première fois [dimanche] après-midi parce que je savais que ça allait fermer. Cela a mis huit heures et demie, je suis arrivée vers 1h30 du matin. C'était vraiment rapide, mais irréel, alors j'ai essayé d'y aller une deuxième fois [ce lundi]».

A l'issue de quatre jours et demi, près de 750 000 personnes ont patenté dans une file d'attente de 16 kilomètres de long tout en faisant face à des températures froides toujours plus extrêmes les jours passant pour faire leurs adieux à la monarque décédée le 8 septembre 2022. Le palais de Westminster devait initialement fermer ses portes au public lundi, à 7h30 du matin. (mndl)